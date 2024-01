Lige inden nytår blev Australien rystet af en nyhed så voldsom, at den næsten ikke er til at begribe.

Den kun 32-årige cykelrytter Melissa Hoskins døde lørdag, og formodes dræbt af sin mand, cykelstjernen Rohan Dennis, i storbyen Adelaide.

Ifølge nye oplysninger fra australske 7 News kravlede Hoskins op på kølerhjelmen på parrets Volkswagen Amarok pickup-truck, da de netop havde haft et større skænderi.

Her rakte hun ud efter et dørhåndtag på bilen, idet køretøjet blev sat i gang, og hun faldt til jorden. Politiet formoder også, at Hoskins blev slæbt hen ad jorden af bilen.

Rohan Dennis har vundet VM i enkeltstart to gange og var holdkammerat med Jonas Vingegaard i to sæsoner hos Jumbo-Visma. Melissa Hoskins var også tidligere cykelrytter.

Senere blev hun transporteret på Royal Adelaide Hospital, hvor hun døde. Hun skal begraves i hjembyen, Perth.

Nu tager hendes familie for første gang bladet fra munden. Og de er efter egne ord »fuldstændig ødelagte.«

»Vi kæmper stadig med at bearbejde det, der er sket. Vi har ikke kun mistet en datter og en søster, men hendes børn har mistet en mor, en frisindet ånd, en glad giver med et stort hjerte, tålmodighed og livsglæde,« siger hendes far, Peter, i en udtalelse familien har udsendt.

»Hun var klippen i deres liv og vores, og vi må ære hendes minde, så de kan vokse op og vide, hvem hun var, hvad hun stod for, og hvad hun gav til alle, hvis liv hun berørte.«

»Strømmen af sorg og støtte har overvældet os. I sit korte liv har Melissa haft så mange positive påvirkninger i og omkring verden.«

Familien har herfra frabedt sig kontakt og har ikke flere kommentarer.

Rohan Dennis er sigtet for at have forårsaget sin kones død med 'hensynsløs og uforsvarlig kørsel, hvor han bragte hendes liv i fare.'

Han er blevet løsladt mod kaution, og nu skal retten afgøre, om han står bag sin kones død med vilje. Det sker til marts.

Parret havde planlagt store livsomvæltninger.

Familien var netop flyttet ind i et nyt hus i Medindie-bydelen i Adelaide, ligesom de havde planlagt at åbne deres egne vingård.

Rohan Dennis og Melissa Hoskins blev gift i 2018 og fik to børn sammen. Men deres historie endte som et mareridt.