Frem til søndagens etape har Tour de France-missionen for Jakob Fuglsang stået på 'overlevelse'. Men fra i dag af står den 'angreb'!

Den frygtede brostensetape fra Arras Citadelle til Roubaix er en nøgleetape for det danske Tour-håb, der - med rette - kan tro på, at han kan gøre ondt på de andre favoritter i støvhelvedet på brostenene.

I modsætning til de fleste af Tourens klassementsryttere, har Fuglsang - med sin mountainbikebaggrund - det nemlig som en fisk i vandet på det bumlende underlag.

Foto: BERNARD PAPON Vis mere Foto: BERNARD PAPON

»Nej, Jeg er ikke bekymret for brostenene. Det er en etape, jeg ser frem til - specielt fordi der er andre, der ikke ser frem til den,« slår den 33-årige Astana-kaptajn fast.

»Jeg håber meget på, at vi kan bruge etapen til at lave noget og gøre noget forskel i klassementet. I hvert fald i forhold til nogle af de andre favoritter. Vi SKAL kunne udnytte det.«

Så I vil angribe på etapen?

»Ja, det kommer vi til på en eller anden måde.«

Skal du selv stå for angrebet, eller bliver det hele holdet?

»Både og. Vi har Gruzdev og Cort, der er klassiker-ryttere. Og Valgren kan også godt finde ud af at køre på brosten. Vi har et meget godt hold til den etape. Fraile har også tidligere kørt på mountainbike, så jeg kommer til at have nogle gode gutter omkring mig,« lyder det fra Fuglsang, der tilbage i 2014 grundlagde holdkammeraten Vincenzo Nibalis samlede Tour-sejr, da de sammen angreb på en pjaskvåd brostensetape.

Foto: FRANCOIS LO PRESTI Vis mere Foto: FRANCOIS LO PRESTI



Astanas danske sportsdirektør, Lars Michaelsen, lægger heller ikke skjul på, at søndagens etape er Astanas mulighed for at ryste de andre podiekandidater. Også selv om, at der er en overhængende styrtrisiko på de ujævne sten.



»For Astana og Jakob Fuglsang forbliver dette et af de steder, hvor vi skal være helt fremme i skoene. Det er en klar nødvendighed. Både for ikke at sætte unødvendig tid til - men også for at være med helt fremme, når feltet knækker. Når klassikerspecialisterne giver den én over nakken, så kan vi lige så godt sidde på hjul af dem,« siger Lars Michaelsen og tilføjer:

»Vi tror på, at Jakob med sin baggrund som mountainbike-verdensmester, kan gøre en forskel. Det er nogle omgivelser, som ikke skræmmer ham - tværtimod føler han sig godt tilpas i det.«

Tilbage i 2014 grundlagde Jakob Fuglsang holdkammeraten Vincenzo Nibalis samlede Tour-sejr, da de sammen angreb på en pjaskvåd brostensetape og distancerede alle de andre favoritter.

21,7 kilometer af søndagenss 156,5 kilometer foregår på brosten, og der er i alt 15 sektorer med det frygtede underlag.

Lars Michaelsen forudser stor dramatik, da alle holdene vil kæmpe indædt for at få kaptajnerne op i front, når de rammer brostens-pavéerne.

Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Foto: ERIC GAILLARD

»Det, der højst sandsynligt kommer til at ske, er, at der er 22 hold, som siger til deres ryttere 'I skal være fremme blandt de 10 første, når I rammer brostenene. Så der er større chancer for, at et eller andet kommer til at gå galt,« lyder vurderingen.

Og Quick-steps danske sportsdirektør, Brian Holm, siger det så simpelt:

»Det bliver etapen, hvor man kan vinde Touren - og etapen, hvor man kan tabe Touren.«