Før Liège-Bastogne-Liège på søndag melder Jakob Fuglsang sig blandt favoritterne til at vinde klassikeren.

Jakob Fuglsang er i storform, og på søndag har han fokus på at vinde et af sæsonens allerstørste cykelløb, monumentet Liège-Bastogne-Liège.

Astana-danskeren nævner sig selv blandt de største forhåndsfavoritter til at vinde løbet, som er sæsonens tredje Ardenner-klassiker.

I de to første - Amstel Gold Race og onsdagens Flèche Wallone - er Jakob Fuglsang sluttet på henholdsvis tredje- og andenpladsen.

Så spørgsmålet er naturligt, hvor han slutter i søndagens store klassiker til Liège.

- Forhåbentlig på førstepladsen. Det siger min kone, jeg gør. Vi får at se.

- Jeg er motiveret, og det er måske det løb (af de tre), der passer mig bedst, siger Jakob Fuglsang.

- En af favoritterne kan man nok betragte mig som. Det kan man nok godt være bekendt, lyder det.

I onsdagens Flèche Wallone var han under en cykellængde fra at besejre Julian Alaphilippe (Quick-Step) i finalesprinten op ad Mur de Huy.

Nummer tre, Diego Ulissi, var seks sekunder efter.

- Jeg har altid sagt, at Flèche Wallone ikke er et løb for mig, men i min nuværende form var det muligt at angribe, forklarer Jakob Fuglsang om sin taktik.

- Jeg åbnede 5-600 meter fra stregen i et jævnt hårdt tempo. I en spurt over 200 meter ville jeg komme til kort, fordi jeg ikke er så eksplosiv som mange af de andre, så min chance var at angribe lidt tidligere.

- Jeg troede, jeg måske kunne komme tilbage forbi ham (Alaphilippe) på de sidste 100 meter, men der var ikke mere i benene.

- Jeg gav det en chance, og det gav næsten fuldt udbytte. Og i det mindste gav jeg alt, siger Fuglsang.

Franskmanden og han har haft flere drabelige dueller i løbet af sæsonen i blandt andet Strade Bianche og Amstel Gold Race.

- Vi har forskellige kvaliteter. Han vinder nok mere på etaper og i endagsløb, og jeg får bedre resultater i de længere etapeløb. Vi er ikke lige, men i det mindste kan vi kæmpe og udfordre hinanden.

- Uden det ville det ikke være lige så sjovt, siger Jakob Fuglsang om Julian Alaphilippe, som igen stod mellem danskeren og dennes første endagsklassiker-triumf i karrieren.

