En femteplads.

Det var, hvad det rakte til ved VM i italienske Imola for den danske kaptajn Jakob Fuglsang.

Men den danske stjerne var ikke alene. Han havde fået opbakning med hjemmefra.

»Jeg fulgte løbet hernede fra Imola sammen med vores datter Jamie. Det var virkelig, virkelig stressende. Men jeg er glad for, at han kom sikkert igennem,« siger Jakob Fuglsangs hustru Loulou til B.T. efter løbet.

Jakob Fuglsang bor i Monaco sammen med sin kone Loulou og datteren Jamie Lou. Foto: Bax Lindhardt

»Det er altid farligt til denne slags løb og utrolig stressende. Jeg ved, hvor meget han gerne ville vinde denne her VM-titel, og hvert år tæller jo,« siger Loulou Fuglsang, der dog er overbevist om, at hendes 35-årige mand får chancen igen.

Løbet blev vundet af franske Julian Alaphilippe, der stak på løbets sidste stigning og kørte alene i mål ... hvilket Loulou Fuglsang ikke var helt tilfreds med.

»Efter løbet spurgte jeg Jakob for sjov om, hvordan han kunne lade den franskmand vinde,« siger Loulou Fuglsang og griner.

»Jeg er ikke den store fan af ham, og jeg fortalte Jakob, at han da bare skulle have prøvet hårdere. Men så fik jeg besked på, at jeg skulle stoppe.«

Det rakte desværre ikke til mere end en femteplads for Jakob Fuglsang i Imola. Foto: DARIO BELINGHERI

Spøg til side så mødte Loulou en skuffet udgave af sin mand, da han var trillet i mål efter knap 260 kilometer på den italienske asfalt.

For selvom det var langt fra, var det tæt på.

»Han var mere skuffet end glad, for det gik ikke præcis, som han ville.«

»Personligt er jeg lige dele skuffet og stolt. Jeg er altid stolt af det, han gør, men jeg er da også lidt ærgerlig, når jeg ved, hvor stærk han er.«

Nu får Jakob Fuglsang et par dages tiltrængt pause hjemme i Monaco efter at have været på farten næsten en måned til Tirreno-Adriatico, højdetræningslejr og altså VM.

Men det er ikke meget, den danske stjerne når at puste ud, for hans næste store mål begynder allerede på lørdag.

Der bliver årets Giro d'Italia skudt i gang, og her har Fuglsang tårnhøje ambitioner i det samlede klassement. Faktisk er det sæsonens store mål for danskeren.

Du kan følge ham under løbet, der varer fra 3.-25. oktober, når han eksklusivt skriver klummer i B.T. hver eneste dag.