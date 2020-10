Selvfølgelig havde jeg håbet på mere, end hvad det blev til. Det kan jeg ikke løbe fra.

Jeg ender med at tabe 12 sekunder til Pozzovivo, 19 til Nibali og en del til Kelderman, McNulty og João Almeida.

På en rute som den, vi kørte i dag, havde jeg håbet på at køre cirka i samme tid som Nibali, og jeg var udemærket godt klar over, at nogle ville køre stærkere.

Jeg ved godt, at mange nok havde forventet meget mere. Nogle er nok også skuffede, men selv synes jeg, at det er okay. Det ender med, at nogle kører lidt dårligere end mig, andre lidt bedre. Men ud over de tre, der blæste af sted, er jeg cirka inden for 20 sekunder af de andre klassementfolk.

Hvis jeg skal vinde, skal Kelderman eller Almeida gå ned.

Det var ikke som sådan en dårlig enkeltstart for mit vedkommende. Det kan godt være, at den ikke var hurtig, men den var ikke dårlig. Jeg fik lagt lidt for hårdt ud på ruten, og det betaler jeg for til sidst. Indtil anden mellemtid kørte jeg faktisk godt.

Derfra troede jeg, at jeg kunne holde den. Men der kom et modbydeligt hårdt stykke lige efter, hvor det var false flat. Ved første øjekast så det fladt ud, men det steg lige med en eller to procent.

På sådan et stykke skal der trykkes til hele tiden, og jeg må nok indrømme, at jeg var lidt kogt, da jeg ramte enden af det stykke og den sidste stigning. Jeg måtte kæmpe på det sidste for at komme hele vejen hjem.

Lige efter jeg kørte over mållinjen, var jeg selvfølgelig ikke glad. Jeg havde kørt mig ud, og jeg havde altså mere eller mindre kørt de watt, som vi havde regnet med. Måske manglede jeg de sidste 10 watt til sidst, som jeg brugte på det første stykke. Det endte jeg med at betale for.

Jeg tror, at det var disponeringen, der var forkert. Indimellem er det bare svært at holde igen, selv om der er langt til mål. Man vil gerne derudad.

Når jeg kigger på klassementet havde jeg selvfølgelig håbet, at resultatet ville være anderledes, men heldigvis er det ikke sådan, at jeg føler mig helt smadret og færdig.

Der er lige under to minutter op til podiet for mig nu. Jeg holder humøret højt og tror stadig på, at det kan lade sig gøre. Det ser ikke umuligt ud, men hvis jeg skal vinde, skal Kelderman eller Almeida gå ned.

Vi har heldigvis mange hårde bjerge foran os. Faktisk har vi jo ikke rigtig kørt nogle bjergetaper mand mod mand andet end på Etna, der var på løbets tredjedag. Men det var ikke en klassisk bjergetape, hvor det går op og ned hele dagen som søndag.

Det bliver første gang, at vi rigtig skal ud at se, hvem der kører stærkt, når vi har kørt op og ned dagen lang og når den afsluttende stigning.

Fordelen for mig kan blive, at vi er mange, der skal ud at forsøge at vinde noget tid. Det kan åbne op for angreb, nogle muligheder og noget splittelse i gruppen. Der er bare et problem.

Ingen af os har særlig mange holdkammerater, der kan køre langt med i bjergene, så der kan sættes pres på de andre kaptajner. Formentlig bliver det umuligt at isolere Kelderman eller Almeida, inden vi skal angribe.

Jeg har i hvert fald ikke det store hold, som jeg kan sætte frem og føre dagen lang. Vi må forsøge med det, vi har. Ryste træet lidt. På vej tilbage fra enkeltstarten sad jeg i bilen med min sportsdirektør, Shefer. Vi var enige om én ting.

Der skal forsøges noget i morgen, hvis benene er til det. Der skal ikke gambles endnu, men det er klart, at jeg skal gøre noget.

Vi skal frem og vise noget i morgen. Der skal angribes. Jeg skal ud at forsøge noget. Der er hviledag dagen efter, så vi kan godt tillade os at gå dybt alle mand. Hvor meget ravage, vi kan skabe med vores hold, er så en anden ting.

Personligt skal jeg forsøge at gå dybt, køre med alt jeg har, så jeg kan hente noget tid tilbage. Alt er ikke ovre, hvis ikke det lykkes i morgen, men det skulle gerne begynde at gå den rigtige vej.

Der skal forsøges noget i morgen, hvis benene er til det. Der skal ikke gambles endnu, men det er klart, at jeg skal gøre noget.

Vi får se, hvad der sker. Måske nogle af de andre kommer til at betale dyrt, fordi de gik for dybt i dag.

Det gør jeg forhåbentlig ikke.

