Lørdag bliver en speciel dag. Den kan blive første skridt mod en drøm, der går i opfyldelse.

Når jeg hopper i cykeltøjet, tager min hjelm på og klikker skoene i for at træde ud på enkeltstartsruten i og omkring Palermo på Sicilien, bliver det med målet om at stå på Giro d'Italia podiet om tre uger, når løbet slutter i Milano.

Den ultimative drøm er selvfølgelig at kunne trække den lyserøde trøje over hovedet og være den første dansker nogensinde, der vinder løbet.

Fredag er gået med alle de småting, man skal igennem. Pressemøder, ordne dit og dat. Jeg skulle også forberede lørdagens enkeltstart. Tiden går, men det er mere afslappet end ved en Tour de France-start. Der er mindre hurlumhej.

Jakob Fuglsang er B.T.s frontfigur i et unikt efterår i cykelsporten. Under Giro d'Italia skriver han eksklusive klummer hver dag i B.T.

Lørdag skal der trædes igennem. Man kommer ikke stille og roligt til det, når det er en enkeltstart. Det bliver lige på og hårdt.

Jeg kan godt lide at starte med en enkeltstart, for det giver lidt spredning i klassementet, når vi også får hårde etaper på anden- og tredjedagen.

Når man kun kører flade etaper på de første dage, er der 100 mand, der tror, at de kan tage trøjen, hvis det lige flasker sig for dem. Så bliver der skabt kaos. Her bliver der sat et hierarki, det giver noget ro i feltet, og enkeltstarten går meget nedad, hvilket passer mig godt.

For mig er det vigtigt ikke at være fem minutter efter i det samlede klassement, når vi forlader Sicilien på onsdag. Det ville være en skidt start. Jeg vil ligge med, dér hvor det er sjovt, helt fra begyndelsen, og undgå at jeg skal ud at lave et eller andet sindssygt angreb for at hente tid.

Starten på en Grand Tour er altid fyldt med spørgsmålstegn.

Jeg er helt sikkert en af favoritterne til det her løb. Hvis man spørger mig, er jeg ikke favorit til at vinde løbet, men det er jeg til podiet. Jeg har før haft det svært i Grand Tours. Nu håber jeg, at det kan være en Tour, hvor det begynder at gå den rigtige vej for mig.

Før eller siden skal det jo lykkes, og jeg må blive ved med at tro på det.

Richie Porte lykkedes jo for nyligt med at få en podieplads i Touren efter rigtig mange forsøg. Han skrev til mig, at det for en gangs skyld var lykkedes for ham at komme helskindet gennem Touren.

Forhåbentlig vender det også for mig på et tidspunkt, og min erfaring gør også, at jeg tror ekstra meget på det i år.

Skal jeg pege på andre favoritter, er det Geraint Thomas og Simon Yates. De har vundet Grand Tours før, og de kørte stærkt, da jeg kørte mod dem i Tirreno-Adriatico.

Mange peger også på Kruijswijk og Nibali. Dem tror jeg mindre på. Kruijswijk er på vej tilbage efter et styrt og har ikke haft en perfekt opstart. Nibali er nationalhelt hernede, og man skal ikke afskrive ham.

Men det han har vist indtil videre i år har ikke været overbevisende. Han ligner en, der ikke er der, hvor han gerne vil være.

Starten på en Grand Tour er altid fyldt med spørgsmål. Ingen ved, hvordan de selv er kørende, og ofte er man selv i tvivl om, hvor man står henne i forhold til de andre. Det gør det virkelig svært at sige noget inden de første bjerge og prøvelser.

Pronskiy blev byttet med Contreras. Havde jeg valgt, havde jeg nok beholdt Pronskiy, men det er jo, som det er.

På trods af mine ambitiøse mål føler jeg ikke et pres. Jeg tror, at det er fordi, at jeg er overbevist om, at jeg kommer til Giroen med den rigtige form. Jeg har haft et højt niveau i år. Jeg har vundet Lombardiet Rundt, som er en kæmpe sejr, og kørt godt allerede fra starten af året.

Uanset hvad kommer jeg ikke tomhændet ud af denne her sæson. Heller ikke, hvis det går galt her i Giroen. Jeg stiler efter, at det skal gå rigtig godt, men jeg har en anden ro, end hvis jeg intet havde præsteret i år.

Der er ingen grund til at stresse, være nervøs og piske en stemning op.

Vi har også et rigtig stærkt hold med, som gør, at jeg tror endnu hårdere på det, selvom vi måtte skifte ud til allersidst. Men jeg tror ikke, at det gør den store forskel.

Jakob Fuglsang skal køre Giro d'Italia for anden gang i karrieren.

Kasakherne Yuriy Natarov og Vadim Pronskiy skulle have været med, da vi er et kasakhisk hold. Men de var en del af Kasakhstans landshold ved VM, hvor der gik corona i den. De blev ikke selv smittet, men blev udskiftet for at være på den sikre side.

Jonas Gregaard er kommet med i stedet for Yuriy Natarov, og det skader aldrig med en ekstra dansker på holdet. Pronskiy blev byttet med Contreras. Havde jeg valgt, havde jeg nok beholdt Pronskiy, men det er jo, som det er.

For mit vedkommende ville det være en drøm at vinde bare en af de tre Grand Tours. Hvis jeg skulle vælge, ville Tour de France klart være førstevalget. Men Giroen kommer umiddelbart efter.

Det ville være kæmpe, kæmpe stort, hvis det lykkes. Først skal der køres tre ugers cykelløb, og så må vi se, hvordan det er gået.

Jeg ved, at det hurtigt kan gå den forkerte vej. Det kan være en sort kat, der løber over vejen til enkeltstarten, og så er man færdig.

Men jeg forsøger ikke at bruge for meget energi på ting, der er ude af mine hænder. Det handler om at styre de ting, som man selv kan styre.

Jakob Fuglsang leverer eksklusivt klummer til B.T. under hele Giro d'Italia. De udkommer hver dag efter hver etape. Det her er den første.