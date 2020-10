Jeg har på ingen måde givet op.

Jeg vil kæmpe, til vi står i Milano. Så må vi gøre status herefter.

Giro d'Italia har været det helt store mål for min sæson, og jeg vil gerne slå én ting fast: For mig er det for voldsomt at sige, at drømmen om at vinde er helt forsvundet.

Der kan nå at ske rigtig meget endnu, og det er for tidligt at kaste håndklædet i ringen. Indtil videre har vi kun kørt en rigtig bjergetape, som var søndagsetapen op ad Piancavallo, og den kommende uge får vi mange modbydelige dage med rigtig mange højdemeter.

Jeg kan da godt se, at det begynder at ligne mere og mere, at succeskriteriet skal være en etapesejr.

For to år siden vandt Chris Froome Giroen. På anden hviledag havde han fire minutter og 52 sekunder op til førertrøjen, men han vendte det hele på hovedet. Lige nu er jeg fem minutter og syv sekunder efter Almeida i lyserødt. Derfor vil jeg gerne skrive det igen. Jeg vil blive ved med at kæmpe hele vejen. Alt kan lade sig gøre.

Jeg er godt klar over, at det ikke ser godt ud. Selvfølgelig havde jeg ønsket det anderledes.

Nu gælder det om at se, om jeg kan sidde med helt fremme og klatre frem i klassementet. Hvis ikke det er muligt, må målet blive at vinde en etape, og jeg kan da godt se, at det begynder at ligne mere og mere, at succeskriteriet skal være en etapesejr. Hvilket i sig selv også er svært.

Hvis det skal kunne lade sig gøre, er der to muligheder: Enten skal jeg beslutte mig for at ryge længere væk i klassementet, så de forreste lader mig køre. Alternativt skal jeg have en virkelig god dag, hvor jeg sætter de stærkeste, men det kan blive svært, hvis de fortsætter med at køre, som de gjorde søndag.

Fuglsangs klummer

Indtil videre er det ikke planen, at jeg skal lade mig sætte for at kunne gå i udbrud, og i første omgang har jeg bare nydt hviledagen.

Nu må sidste uge være for fuldt skrald, og så må vi se, hvad det kan blive til, når vi rammer Milano på søndag.

Det bliver en svær mission at vende op og ned på det hele. Sunweb har været virkelig stærke, ligesom de også var det i Touren. De har virkelig ramt noget med deres kollektiv, som fungerer rigtig godt og løfter hele holdet.

Deres moral virker også til at være i top, og det er klart, når de har siddet og ført, som de har. Det giver altid lige lidt og gør, at man bliver de to procent bedre.

Foto: LUCA BETTINI

Mange tænker måske, at Giroen indtil videre peger på én ting: At jeg burde satse på endagsløb og etapesejre i Grand Tours frem for det samlede klassement. Men det vil jeg ikke tage en beslutning om på nuværende tidspunkt.

Der mangler seks etaper, og som sagt er det set før, at der bliver vendt op og ned på det hele den sidste uge. Derfor er der ingen store spekulationer herfra lige nu.

Nu kører vi Giroen, og for mig at se er det for tidligt at give op på klassementet.

