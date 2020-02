Først ville de ikke kommentere, men nu er Jacob Fuglsangs hold, Astana, klar til at give deres besyv på den sag, der har braget af sted i snart et døgn.

Det handler om Jakob Fuglsang og en mulig forbindelse til den berygtede dopinglæge Michele Ferrari. Ifølge en rapport, som DR, Politiken og norske VG er kommet i besiddelse af, skulle Jakob Fuglsang angiveligt være blevet set sammen med Michele Ferrari.

Rapporten vil dog ikke konkludere, at et samarbejde har fundet sted, eller om de to reelt har mødtes.

Nu har Astana så efter længere betænkningstid valgt at reagere på rapporten. Og de afviser alt.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Astana Pro Team er dedikeret til kampen mod doping i sport. Holdet kræver fra samtlige ryttere, at de altid overholder alle forpligtelser i forhold til anti-doping-reglementet - inklusiv forbuddet mod at samarbejde med karantæneramte individer og læger,« skriver det kasakhstanske hold i en pressemeddelelse.

Og det stopper ikke ved den mere generelle afstandtagen til doping. Astana er også meget klare i forhold til de beskyldninger, der er kommet om, at Jakob Fuglsang skulle have et samarbejde med Michele Ferrari.

»Holdet samarbejder ikke med nogen mistænkelig læge såsom Dr. Michele Ferrari. Rytterne har ikke lov til at konsultere læger uden for holdet for hverken at udføre en aktivitet, modtage en kostplan eller få behandling,« lyder det videre.

Michele Ferrari er en berygtet dopinglæge, der i 2012 fik en livslang karantæne fra sporten. Han er kendt for at have hjulpet blandt andre Lance Armstrong med systematisk doping i årevis.

Derfor er det også aldeles ærgerligt for Jakob Fuglsang på nogen måde at få sit navn sat i fobindelse med netop Ferrari.

Ifølge rapporten fra Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) skulle 'efterretninger indikere, at Astana Pro Team-cykelrytteren Jakob Fuglsang er i Michele Ferraris dopingprogram, og at holdkammeraten Alexey Lutsenko var til stede under mindst ét møde mellem de to i Nice/Monaco', som der står i rapporten.

»Holdet er i kontakt med UCI og CADF for at få mere at vide. Vi vil samarbejde i forhold til ethvert ønske, der skulle komme fra CADF eller UCI. Men indtil videre er ingen sag åbnet mod nogen rytter på dette hold. Astana stoler på, at hvis CADF havde nogen beviser for ulovligheder begået af ryttere på holdet, ville en disciplinærsag øjeblikkeligt blive åbnet,« skriver Astana.

Jacob Fuglsang har stadig til gode at reagere på rapporten.