Så voldsomt, at det slår hul på huden.

Sådan beskriver Jakob Fuglsang det brutale vejr, der søndag ramtee 9. etape af Vuelta a España.

For feltet blev både budt på sne og hagl på etapen, der markerede sig ved de ekstreme vejrforhold.

»Det gjorde ondt, det haglvejr. Det var lige, så jeg begyndte at bløde,« siger den danske Astana-rytter til TV 2 Sport.

Jakob Fuglsang under Tour de France. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Jakob Fuglsang under Tour de France. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Jeg fik et hagl på armen, hvor jeg kunne se, det slog hul på huden. Det var heldigt, at det ikke regnede tidligere, end det egentlig gjorde, men det var stadig ikke særligt sjovt.«

Nedbøren stod kun på i et par minutter, men alligevel overraskede det mange ryttere undervejs på en dag, der blev vundet af den unge UAE Emirates-rytter Tadej Pogacar.

Jakob Fuglsang trillede i mål som nummer 19 på etapen knap fire minutter efter dagens vinder, men det viste sig, at den danske cykelstjernes dag langtfra var ovre, da han passerede mål i Cortals d'Encamp.

For efter etapen ventede den vanlige transport til rytterhotellet, men heller ikke her forløb det helt efter planen.

Det afslører Jakob Fuglsang på sin Instagram-story. DU KAN SE DEN I BUNDEN AF ARTIKLEN.

Første opslag på cykelstjernens story viser nemlig, at Astana-holdet stadig sidder i bussen på vej til hotellet klokken 00.24, selvom etapen sluttede omkring kl. 18.

Næste opslag viser så, at holdet holder i kø kl. 01.39 med blink foran bussen, mens der stadig er 250 km til hotellet.

Men kl. 05.01 var bussen stadig ikke ankommet til hotellet, så natten har uden tvivl været kort for det kasakhiske hold. Til gengæld kan Astana-delegationen glæde sig over, at der er hviledag i dag, mandag.