Jakob Fuglsang er blandt Giro-favoritterne. Han håber endelig at indfri egne forventninger i en grand tour.

En syvendeplads i Tour de France for syv år siden er karrierens bedste resultat i en grand tour for Jakob Fuglsang.

Lørdag klikker han i pedalerne til starten på Giro d'Italia, og denne gang skal det være. Fuglsang er blandt de allerstørste favoritter til den samlede sejr og drømmer om podiet.

- Jeg håber, dette bliver den grand tour, hvor jeg kan leve op til egne mål og forventninger, siger den danske Astana-kaptajn på et pressemøde dagen før Giro-starten.

Fuglsang så i år Tour de France i tv, og her så han den erfarne australier Richie Porte nå podiet i Paris som samlet Tour-treer.

En kæmpe præstation af Porte efter en karriere med tonsvis af uheld, styrt og tidlige farvel i og til de største etapeløb.

- Jeg håber, det lykkes for mig, ligesom det gjorde for Richie Porte i Touren. Efter mange år med uheld nåede han endelig podiet, siger Jakob Fuglsang.

Omgivelsernes forventninger har i mange omgange været høje til danskeren forud for især Tour de France, der uden tvivl er det hårdeste og sværeste af de tre store etapeløb (Tour, Giro og Vuelta) at nå til tops i.

Fuglsang har i hele 2020 haft Giroen som det helt store mål.

Bookmakerne har ham som tredjestørste favorit efter briterne Geraint Thomas (Ineos) og Simon Yates (Mitchelton-Scott). Hovedpersonen bruger dog ikke meget energi på, hvad omgivelserne forventer af ham.

- Hvis jeg ikke når mine mål, er jeg den, der er mest skuffet. Jeg tænker ikke så meget over, hvordan andre ser på det, siger Jakob Fuglsang.

Årets Giro åbnes med en enkeltstart. Dem er der hele tre af i løbet.

Og selv om der venter et bjergslag allerede på tredjedagen af det tre uger lange etapeløb, så er det først i den sidste uge, at bjergene for alvor fylder. Fuglsang har da heller ingen store angrebsplaner i forhold til løbets første del.

- Jeg har ikke planlagt store angreb i starten, men man ved jo aldrig, hvad der sker, siger Jakob Fuglsang.

Han har flere stærke holdkammerater på Astana-mandskabet, men han frygter ikke en intern rivalisering.

- Vi kører rigtig godt sammen, og der bliver ingen problemer. Vi er ambitiøse, men vi kan også godt tillade os at have store forventninger, når man ser på, hvordan det er gået i år, siger Jakob Fuglsang.

Der er yderligere fire danskerne med i Giroen: Jonas Gregaard (Astana), Jesper Hansen (Cofidis), Mikkel Frølich Honoré (Quick-Step) og Mikkel Bjerg (UAE).

