Efter at have sat tid til på lørdagens enkeltstart blæser Jakob Fuglsang til angreb på søndagens bjergetape.

Cykelrytteren Jakob Fuglsang satser på, at han søndag kan indhente lidt af det tabte i klassementet i Giro d'Italia.

Den danske Astana-rytter ligger delt nummer 12 i den tætte Giro-top, hvor han er lidt over fire minutter efter førende Joao Almeida (Quick-Step).

Lørdag tabte Fuglsang mere end halvandet minut til den førende portugiser på løbets anden enkeltstart, men søndag varsler danskeren et stort angreb på den kuperede etape i det nordøstlige Italien.

Det skriver han i sin klumme i B.T. forud for etapen.

- Der skal angribes. Jeg skal ud at forsøge noget. Der er hviledag dagen efter, så vi kan godt tillade os at gå dybt alle mand. Hvor meget ravage, vi kan skabe med vores hold, er så en anden ting.

- Personligt skal jeg forsøge at gå dybt, køre med alt jeg har, så jeg kan hente noget tid tilbage. Alt er ikke ovre, hvis ikke det lykkes, men det skulle gerne begynde at gå den rigtige vej, skriver Fuglsang.

Danskeren skriver også, at flere af konkurrenterne efter hans vurdering brugte for mange kræfter på lørdagens enkeltstart. Her valgte Fuglsang selv at spare lidt på energien, så han har flere kræfter til søndagens angreb.

Giro d'Italia slutter søndag i næste uge med endnu en enkeltstart.

