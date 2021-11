Han har tidligere fortalt, den var gal. Men Jakob Fuglsang fik alligevel kæmpet sig igennem ruten ved årets olympiske lege i sommer.

»Jeg var så smadret, da turen gik til OL. Jeg lå i sengen det meste af tiden, mens jeg var der,« fortæller den danske stjerne i et interview med Cycling News.

Han fortalte dengang i det japanske, hvordan han blev ramt af madforgiftning.

Det var årsagen til, at han trak sig fra Tour de France, og med blot en uge til at komme sig inden OL, var det i den grad en kamp mod tiden at blive klar, og på et tidspunkt overvejede han da også at droppe det.

»Heldigvis lykkedes det at få det bedre blot en enkelt dag før løbet, og jeg leverede en overraskende præstation for både mig og alle dem, der havde set, hvad jeg var igennem op til,« fortæller 36-årige Fuglsang, der i 2016 vandt sølv i Rio.

I Tokyo gav han den alt, hvad han havde og med dirrende stemme fortalte han, hvordan han overvejede at trække sig.

»Det har været hårdt. Jeg gav den alt, hvad jeg havde. Fordi jeg ville det her. Hvis du havde ligget med diarré i seks dage og droppede Paris-etapen, fordi du ikke kunne køre … altså jeg har maksimum trænet i to timer siden, og der følte jeg mig ad helvede til,« sagde han mens tårerne trillede.

Jakob Fuglsang blev nummer 12 til OL, og mens der efter løbet i det japanske var lettelse over, han kunne være med, lægger han i dag ikke skjul på, at han er meget ærgerlig.

»Det var ikke det, jeg havde håbet på. Efterfølgende, når jeg så på min præstation vel vidende, hvad jeg havde været igennem, var jeg skuffet, for havde jeg været, hvor jeg gerne ville, kunne jeg have jagtet guldmedaljen,« fortæller han til Cycling News.

I interviewet fremhæver han desuden Tour-starten i Danmark i 2022 som ét af de helt store mål for næste år.