Jakob Fuglsang og resten af Astana havde en hektisk dag på de franske landeveje, da fjerde etape blev noget mere dramatisk, end de havde håbet på.

Efter 146 kilometer gik det nemlig galt, da et større styrt ramte feltet. Nogle blev fanget af styrtet, mens andre fik lov at smage på asfalten. Iblandt dem var både Jakob Fuglsang og Michael Valgren.

»Som jeg ser det, kommer der en lyseblå bowlingkugle flyvende. Jeg når at komme forbi, men han får lige fat i baghjulet, og så ryger jeg også med ned,« fortalte Jakob Fuglsang, inden han forklarede, hvad han mente med ‘lyseblå bowlingkugle’.

»Jeg tror, at det var Valgren, der kom fra venstre siden af vejen, og jeg sad i højre side, og så ser jeg pludselig ud af øjenkrogen, at der kom én flyvende. Jeg når egentlig forbi, og det er også derfor, jeg ligger lidt længere henne ad vejen. Men jeg ryger ikke så slemt ned. Selvfølgelig er det altid bedre at undgå, men det er Tour de France, og hvis styrtene ikke er større end det her, så går det nok,« sagde Jakob Fuglsang, der havde slået sig et par steder, men ellers var okay.

»Det svier lidt på hoften, lidt på skulderen og lidt på albuen, men der er ikke noget, der er brækket eller noget. Det er vist bare noget, der skal renses lidt, og så er vi videre.«

Selvom det danske Tour-håb slap med skrækken, så forhindrede det ham ikke i at tænke tilbage til sidste års Tour de France, hvor han måtte udgå efter et styrt. Her slog han sit håndled og albue slemt og måtte på 13. etape til sidst stå af cyklen med for mange smerter.

»Ja, jeg fik lige lidt flashback. Jeg tænkte: ‘Hvad søren skal man gøre for at undgå det?’ Og det er rigtigt nok, at så man skal sidde endnu længere fremme, men det er ikke, fordi vi sidder langt tilbage. Og så skal man også have holdet til at kunne gøre det, og det har vi måske ikke helt, til at vi kan være bekendt at sidde helt, helt fremme dagen lang. Og så må man satse lidt nogle gange,« fortalte Jakob Fuglsang, mens han ‘rullede af’ foran holdbussen.

Jakob Fuglsangs løjtnant MIchael Valgren var også involveret i et styrt fem kilometer fra målet i Sarzeau, hvor Jakob Fuglsang med nød og næppe slap forbi, da han rytter slog en kolbøtte foran ham.

Lige så uskadt slap Valgren ikke, og han han ankom først til den turkis Astana-bus en håndfuld minutter efter sine holdkammerater. Han afleverede sin cykel og forsvandt hurtigt ind bag forklædet, der dækker bussens indgang. Og der blev han. Valgren kom hverken ud for at 'rulle af' eller tage imod spørgsmål fra de ventende journalister, som ellers er den normale procedure.

Astanas pressemand oplyste, at danskeren har fået nogle knubs og hudafskrabninger på hoften - men hverken det ene eller det andet skulle bringe hans Tour-deltagelse i fare.

Et par af Jakob Fuglsangs klassementskonkurrenter Mikel Landa og Rigoberto Uran var også impliceret i styrtet fem kilometer fra mål, og de måtte derfor bruge ekstra kræfter for til sidst at komme op til feltet igen.

Søren Kragh Andersen havde modsat Astana-danskerne en rolig etape og kan glæde sig over at få endnu en dag i den hvide ungdomstrøje.