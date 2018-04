København. Den danske cykelrytter Jakob Fuglsang (Astana) har ingen forventning om, at Chris Froome (Sky) til sommer vinder Tour de France for fjerde år i træk og for femte gang i alt.

Fuglsang regner nemlig ikke med, at Froome kommer til at stille op i Touren på grund af den verserende dopingsang mod briten.

Trækker sagen i langdrag, vil det spænde ben for Froomes Tour-deltagelse, da Tour-ledelsen næppe vil risikere at skulle diskvalificere en potentiel vinder efter Touren, siger danskeren til Ekstra Bladet.

»Hvis ikke der var en masse interesser, der skulle plejes rundt omkring, så var sagen formentlig for længst afgjort, men der er nok en hulens masse politik og en hulens masse penge involveret, og det komplicerer altid alting,« siger Fuglsang til avisen.

»Det er min fornemmelse, at han ikke stiller til start i løbet, for sagen trækker åbenlyst ud. Det er meget mærkeligt, at det skal tage så lang tid, for hvis regler er brudt, så kan det vel ikke være så svært at træffe en beslutning.«

I december blev det offentliggjort, at den britiske cykelstjerne afleverede en positiv dopingprøve under sidste års Vuelta a España, som Froome vandt.

Jakob Fuglsang tilføjer, at han har fuld forståelse for, at Froome cykler videre og deltager i cykelløb, så længe briten ikke er blevet dømt.

Præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient, udtalte i marts, at en Froome-afgørelse bør blive truffet før Tour-starten.

»Kan du forestille dig, hvis han stiller op i Tour de France, uden at der er truffet en beslutning? Det ville også være vanskeligt for ham,« sagde UCI-præsidenten.

Chris Froomes næste løb er Tour of the Alps, som begynder mandag.

Allerede søndag skal Jakob Fuglsang og flere andre profiler i aktion i Amstel Gold Race.

/ritzau/