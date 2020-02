En knusende sejr.

Sådan kan man betegne Jakob Fuglsangs triumf i det andalusiske løb Ruta del Sol, som han vandt for andet år i træk. I årets udgave var der aldrig tvivl om, hvem der ville vinde løbet.

»Nemt var det ikke,« siger Jakob Fuglsang til B.T. dagen efter den samlede sejr, som virkede ganske overlegen.

Den 34-årige Astana-stjerne vandt to etaper i løbet, ligesom han fik to andenpladser og en sjetteplads. Han førte også løbet fra start til slut. Det skete på trods af en meget tumultarisk optakt.

Det har ikke været sådan, at jeg følte, at jeg skulle hævne mig eller bevise noget ekstra Jakob Fuglsang

Først på måneden var han en tur i orkanens øje, da DR og Politiken skrev, at en rapport bestilt af antidopingmyndigheden CADF kædede ham og holdkammerat Lutsenko sammen med dopinglægen Michele Ferrari.

Selvom rapporten ikke kunne etablere nogen forbindelse mellem den danske cykelstjerne og den italienske læge, der har livstidskarantæne fra al sport, blev Fuglsangs navn associeret med doping i dagevis.

Det på trods af, at CADF valgte ikke at sende rapporten videre til Den Internationale Cykelunion (UCI) med henblik på at åbne en disciplinærsag mod Fuglsang.

Hovedpersonen selv erklærer da også, at han har brugt den turbulente tid i sine forberedelser.

Jakob Fuglsang ved sidste etape af Ruta del Sol: en enkeltstart på 13 kilometer, hvor danskeren blev nummer to, mindre end ét sekund efter dagens vinder, Dylan Theuns. Foto: Alvaro Cabrera Vis mere Jakob Fuglsang ved sidste etape af Ruta del Sol: en enkeltstart på 13 kilometer, hvor danskeren blev nummer to, mindre end ét sekund efter dagens vinder, Dylan Theuns. Foto: Alvaro Cabrera

»Det har helt sikkert været en motivationsfaktor for mig mere end noget andet. Det har dog ikke været sådan, at jeg følte, at jeg skulle hævne mig eller bevise noget ekstra. Det har været en motivationsfaktor til at gøre det godt, men derfor kan man ikke bare trylle drømmeben frem fra den ene dag til den anden,« forklarer han.

I kølvandet på skandalen har cykelrytter Christopher Juul-Jensen og chef for Antidoping Danmark Michael Ask været nogle af dem, der har forsvaret Fuglsang.

Førstnævnte mener eksempelvis, at Ruta del Sol-vinderen har været udsat for 'groft justitsmord'.

Alligevel gør den seneste tids tumult ikke sejren sødere, siger han.

Jubel! Jakob Fuglsang vinder tredje etape af Ruta del Sol. Foto: CARLOS CID Vis mere Jubel! Jakob Fuglsang vinder tredje etape af Ruta del Sol. Foto: CARLOS CID

»Jeg kunne se på mine træningstider, at jeg var godt kørende. Det kommer nok også af vores nye cykler og udstyr, som jeg er overbevist om er bedre end det, vi havde sidste år. Men jeg var stadig overrasket over, at jeg havde så meget overskud i forhold til de andre,« siger Fuglsang, der vandt med 59 sekunder ned til australske Jack Haig fra Mitchelton-Scott.

Ud over den turbulente optakt var presset på Fuglsang anderledes end sidste år af flere grunde.

For det første, fordi han var regerende mester og startede med rygnummer ét.

Men også fordi det var hans første løb i 2020 efter livets mest succesfulde sæson.

Alligevel var silkeborgenseren ikke nervøs.

»Man starter jo mere eller mindre fra nul. Derfor var det fedt at starte så godt og vise, at sidste år hverken var tilfældigt eller heldigt. Det er, fordi jeg har løftet mit niveau,« mener Fuglsang og fortæller, at ambitionen ved løbet var en top-3-placering og at finde ud af, hvor han stod formmæssigt.

Næste løb i kalenderen for Jakob Fuglsang er de italienske løb Strade Bianche og Tirreno-Adriatico.

De køres henholdsvis 7. marts og 11.-17. marts.