Jakob Fuglsang ender ikke på podiet. Og han når heller ikke den top fem, som var målsætningen. Da den sidste bjergetape var overstået med toppe som Col d'Aspin, Col du Tourmalet og Col d'Aubisque, var den danske Astana-kaptajn også ude af top 10.

Han har en enkeltstart lørdag til at forbedre sin 12. plads, men han må nok indse, at heller ikke top 10 bliver til noget i år.

Jakob Fuglsang inden dagens etape - nummer 19 - i årets Tour de France. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Jakob Fuglsang inden dagens etape - nummer 19 - i årets Tour de France. Foto: PHILIPPE LOPEZ

»Selvfølgelig er jeg skuffet. Det er ikke gået, som jeg havde håbet. Der er mange ting, der er gået den modsatte vej af, hvad jeg havde troet og håbet på. Men det er trods alt kun cykelløb, og nu glæder jeg mig til at komme til Paris,« siger Jakob Fuglsang til TV 2.

Jakob Fuglsang havde inden den store bjergetape, som blev vundet af Primoz Roglic, proklameret offensiv kørsel og angreb. Han forsøgte da også, men det blev først stoppet og siden kunne han ikke følge med Movistars Mikel Landa, og til sidst endte han mere end syv minutter efter Roglic på etapen. Det skyldtes ikke mindst Team Sky.

Jakob Diemer Fuglsang på 16. etape af årets Tour. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Jakob Diemer Fuglsang på 16. etape af årets Tour. Foto: MARCO BERTORELLO

»Jeg prøvede at køre tidligere, men det måtte jeg ikke for Team Sky, der sagde 'du er sidste mand på listen over folk, der ikke får lov at køre nogen steder'. Derfor bliver jeg også fanget, da Landa og Bardet kører. Og så forsøger jeg at køre efter dem, men hver gang jeg er ved at komme op, træder Landa lige lidt på speederen. Så var det bedre at lade sig falde tilbage og slappe lidt af. Jeg var overbevist om, at jeg nok skulle komme op, men Landa blir ved og ved. Og så lykkedes det ikke. Skønne spildte kræfter,« siger Jakob Fuglsang.

Jakob Fuglsang endte etapen som nummer 20, og så rullede han altså ud af den top 10, som han har sigtet efter, siden det stod klart, at han ikke kunn være med i top fem. Lørdag skal han så forsøge at lave et mindre mirakel og indhente fem minutter på Ilnur Zakarin samt overhale Bob Jungels, hvis han vil i top 10. Det ser svært ud.