2020 har budt på masser af medvind for den danske verdensstjerne Jakob Fuglsang. Lige indtil lørdag.

Astana-kaptajnen fik en katastrofal start på Giro d’Italia og tabte mere end 1 minut og 20 sekunder til konkurrenten Geraint Thomas (Ineos).

Men det var ikke benene eller udstyret, den var gal med. En drilsk vind betød, at de tidligt startende på lørdagens enkeltstart i Palermo fik en enorm fordel over for Fuglsang og co, som tog hul på de 15 kilometer sidst på eftermiddagen.

»Vores taktik - at vinden skulle vende sidst på dagen - holdt overhovedet ikke. Det endte med, at jeg havde fuld modvind på hele nedkørslen. Meget mere end tidligere på dagen. Det er en streg i regningen,« siger Jakob Fuglsang til B.T. og fortsætter:

Jakob Fuglsang (Astana) på Giroens første etape Foto: LUCA BETTINI Vis mere Jakob Fuglsang (Astana) på Giroens første etape Foto: LUCA BETTINI

»Til træning kørte jeg 94 kilometer i timen på nedkørslen uden at træde i pedalerne. Da jeg satte mig på overrøret på enkeltstarten, tænkte jeg, at der ikke rigtig var fart på. Jeg kunne se på computeren, at jeg kun kørte 72 kilometer i timen. Det var lige godt satans, tænkte jeg - der var et eller andet helt galt.«

Den omskiftelige vind betød, at der opstod store forskelle blandt favoritterne på den korte enkeltstart. Bedst gik det for Geraint Thomas (Ineos) og Simon Yates (Mitchelton–Scott), der havde luret vejrudsigten og startede tidligt.

»Det var ikke den start, vi havde håbet på. Jeg ligger nogenlunde jævnt med de klassementryttere, der startede samtidig med mig, men det er skidt, at Geraint Thomas og Simon Yates starter tidligt og kører stærkt,« siger en bitter Jakob Fuglsang.

Ud over naturens indblanding ramte en anden nedtur Astana, da Miguel Angel Lopez udgik efter et voldsomt - og klodset - styrt få kilometer fra mål. SE DET BARSKE STYRT ØVERST I ARTIKLEN.

Jakob Fuglsang blev snydt af vinden på lørdagens enkeltstart (Arkivfoto) Foto: ANDER GILLENEA Vis mere Jakob Fuglsang blev snydt af vinden på lørdagens enkeltstart (Arkivfoto) Foto: ANDER GILLENEA

På trods af lørdagens skrækstart kigger den danske forhåndsfavorit optimistisk frem mod de kommende tre uger i Italien.

»Giroen er lang - det her er bare starten. Nu har Ineos trøjen. De skal tage ansvar - og så kan vi sidde og gemme os lidt de første uger.«

SÅDAN LIGGER FAVORITTERNE: