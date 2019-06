2. etape af cykelløbet Critérium du Dauphiné blev vundet af belgieren Dylan Teuns. Jakob Fuglsang blev treer.

Den danske cykelrytter Jakob Fuglsang (Astana) blev nummer tre, da 2. etape af det franske cykelløb Critérium du Dauphiné mandag blev kørt.

Tredjepladsen giver fire bonussekunder til danskeren, der dermed lægger lidt afstand til flere af løbets favoritter og samtidig rykker op på tredjepladsen i det samlede klassement.

Etapen blev vundet af den belgiske rytter Dylan Teuns (Bahrain-Merida), der spurtede sig til sejren foran franske Guillaume Martin (Wanty).

De to ligger også nummer et og to i det samlede klassement.

Hvor flere danskere på søndagens 1. etape viste sig frem, var de danske farver mere neutrale på det meste af den 180 kilometer lange 2. etape.

Den blev kørt på en småkølig og regnfuld gråvejrsdag i det sydøstlige Frankrig fra Mauriac, hvor rytterne skulle igennem et kuperet terræn, inden de kunne køre over målstregen i Craponne-sur-Arzon.

En 13-mands-gruppe kom afsted kort efter start med blandt andre Team Sunwebs Tom Dumoulin og Julian Alaphilippe (Quick Step).

Franskmanden hentede flest bjergpoint på etapens første fem stigninger, men nåede ikke at samle nok til at hente Casper Pedersen, der søndag kørte sig i bjergtrøjen og får lov at beholde den endnu en dag.

Det kuperede terræn splittede feltet, der stærkt reduceret indhentede resterne af udbruddet med 35 kilometer til mål.

Normalt er 2. etape i cykelløbet tiltænkt sprinterne, men terrænet gjorde det yderst vanskeligt for dem at følge med.

Således måtte blandt andre norske Edvald Boasson Hagen i den gule førertrøje slippe feltet med omkring 19 kilometer til mål.

I stedet tog klassementsrytterne med blandt andre Jakob Fuglsang, Chris Froome, Thibaut Pinot og Adam Yates over.

Favoritterne forsøgte at hente Teuns og Martin, der var kommet afsted i et udbrud på den sidste kategori 2-stigning, men mod slut valgte de at sparre på kræfterne, og lod de to slås om etapesejren.

Fuglsang var dog stærkest, da der skulle spurtes om tredjepladsen.

Critérium du Dauphiné består af i alt otte etaper, og den sidste køres på søndag.

Fuglsang vandt løbet i 2017.

/ritzau/