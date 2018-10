Jakob Fuglsang sluttede på ottendepladsen i Milano-Torino, der fik franske Thibaut Pinot som vinder.

Torino. Den franske FDJ-rytter Thibaut Pinot bekræftede onsdag sin gode efterårsform, da han kørte alene over målstregen og sejrede i den italienske semiklassiker Milano-Torino.

I løbets 99. udgave slog han hul på den sidste stigning med et par kilometer tilbage og vandt ti sekunder foran spanieren Miguel Ángel López (Astana).

Den nyslåede spanske verdensmester, Alejandro Valverde (Movistar), tog tredjepladsen yderligere 18 sekunder efter.

Den danske Astana-rytter Jakob Fuglsang fik også sat sit aftryk på løbet. Han sluttede på ottendepladsen, 41 sekunder efter Pinot.

Fuglsang forsøgte sig ifølge feltet.dk med et angreb kort før den sidste stigning, og sammen med to andre ryttere slog han et hul på 15 sekunder til favoritterne.

Men Fuglsangs medpassagerer ville ikke tage føringer, så udbruddet skulle snart blive elimineret.

Trek-rytteren Niklas Eg kom i mål som nummer 30.

/ritzau/