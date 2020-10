Bookmakere, cykeleksperter og konkurrenter i feltet peger på Vincenzo Nibali (Trek–Segafredo) som storfavorit til at vinde årets Giro d’Italia.

Men Hajen fra Messina, der nyder kæmpe opbakning på hjemmebanen på Sicilien, skræmmer på ingen måde Jakob Fuglsang efter mandagens dramatiske etape.

Danskeren, der tidligere har været hjælperytter for den jævnaldrende italiener på Astana, så flere svagheder i 35-årige Nibalis kørsel mandag.

»Nibali var ikke meget for at føre, da vi kom af sted i en mindre gruppe. Jeg tror, han var presset og forsøgte at overleve. Han trak tempoet ud af gruppen,« siger Jakob Fuglsang til B.T. og fortsætter.

Jakob Fuglsang satte Vincenzo Nibali under pres på mandagens etape på vulkanen Etna. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Jakob Fuglsang satte Vincenzo Nibali under pres på mandagens etape på vulkanen Etna. Foto: LUCA BETTINI

»Jeg var den, der forsøgte mest, og havde overskud til at angribe. Sidste gang, jeg angriber, er det kun Vincenzo Nibali og Pozzo (Domenico Pozzovivo, red.), der følger mig.«

»Pozzo tager sine føringer, men jeg var stærkere. Nibali ville slet ikke føre. Havde han haft noget at køre med, havde han forsøgt at profitere på det og lægge afstand til de andre,« siger Jakob Fuglsang.

Mens Astanas danske kaptajn for alvor har blomstret op i de seneste år, har Vincenzo Nibali ikke helt det samme niveau som eksempelvis for fem år siden.

Men alligevel skal man ikke undervurdere den magre mand fra Messina.

Jakob Fuglsang og Vincenzi Nibali var i tre sæsoner holdkammerater på Astana. Nu kæmper de mod hinanden i Giro d'Italia. Foto: Nils Meilvang Vis mere Jakob Fuglsang og Vincenzi Nibali var i tre sæsoner holdkammerater på Astana. Nu kæmper de mod hinanden i Giro d'Italia. Foto: Nils Meilvang

»Jeg synes ikke, han er den samme, som man tidligere har set. Og han har også set bedre ud tidligere på året - uden at være super kørende. Men man skal aldrig afskrive ham.«

»I Giroen i 2016 rykkede han sig heller ikke ud af flækken før i de sidste tre dage, hvor han afgjorde det til sin fordel. Men jeg synes ikke, han er skræmmende. Overhovedet ikke.«

Jakob Fuglsang ligger nummer ni i klassementet - 1:13 efter João Almeida (Deceuninck-Quick-Step. Vincenzo Nibali er sekser, 55 sekunder efter manden i lyserødt.

Jakob Fuglsang skriver dagligt klummer på Bt.dk under Giro d'Italia. Læs Fuglens klumme sidst på aftenen - helt indtil sidste etape, den 25. oktober i Milano.