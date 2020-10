Det er 13 år siden, Jakob Fuglsang forlod trygge Danmark. Som 22-årig landede han i Italien uden venner, familie eller sågar en ordentlig internetforbindelse. Et ensomt liv på cyklen.

Siden har Astanas danske verdensstjerne bygget rede i først Luxembourg og efterfølgende Monaco, og nu slår han fast, at der absolut ingen planer er om at vende hjem til andedammen.

»Jeg vender ikke tilbage til Danmark og bor. Min hustru Loulou er fra Luxembourg, og jeg har været væk så mange år. Ude af Danmark så længe. Der er faktisk ikke noget, jeg savner i Danmark, som jeg ikke kan få andre steder,« slår Jakob Fuglsang fast, da B.T. møder cykelstjernen inden Giro d’Italia.

I Fuglsang-parrets lækre lejlighed i skatteparadiset Monaco er der lidt uenighed om, hvor længe karrieren egentlig skal fortsætte. Jakob lover mindst to sæsoner mere, mens hustruen Loulou optimistisk peger på, at danskeren nok bliver ved fem år endnu.

Jakob Fuglsang med hustruen Loulou og datteren Jamie Lou. Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere Jakob Fuglsang med hustruen Loulou og datteren Jamie Lou. Foto: Simon Baungård Thomsen

Men der er bred enighed om, at tiden efter karrieren ikke skal bruges i det kolde nord.

»Vi kommer nok tilbage til Luxembourg, eller også bliver vi her i Monaco. Det kunne være spændende at blive her, når Jakob ikke længere er professionel, for at udforske byen og se, hvordan den er. Jakob har et væld af muligheder og projekter, når hans karriere er overstået, og jeg følger ham egentlig bare,« siger Loulou Fuglsang.

Under coronakrisens første bølge pakkede Fuglsang-parret lejligheden i Monaco ned og flyttede nordpå til Loulous forældre i Luxembourg. Og de kom hjem med meget mere, end de tog af sted med.

»Vi endte med at købe en grund. Det var godt at være i Luxembourg, og det bliver nok vores fremtid. En dag skal der i hvert fald bygges et hus. Da vi var i Luxembourg, sagde Loulou, at hun ikke ville tilbage til Monaco – hun cyklede, var i skoven med Jamie og gjorde ting, vi ikke kan i Monaco. Men da vi kom tilbage, havde hun ombestemt sig,« griner Jakob Fuglsang.

Familien Fuglsang på isbar nær hjemmet i Monaco. Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere Familien Fuglsang på isbar nær hjemmet i Monaco. Foto: Simon Baungård Thomsen

Èn ting kan dog sende den danske cykelrytter tilbage til Danmark, hvis drømmejobbet pludselig byder sig efter karrieren. Det vil også betyde, at Fuglsang kommer tættere på den del af familien, som han nærmest ikke ser noget til i øjeblikket.

»Jeg har ikke det tætte forhold til mine forældre og storebror, som andre har.«

»Med den afstand, der er, og alt det jeg skal se til, så er det meget begrænset. Vi forsøger at få det til at passe en gang imellem, at de kan komme herned, eller at hvis jeg er i Danmark. Men det bliver meget sporadisk.«

Det ærgrer Jakob Fuglsang, men samtidig understreger han også, at den sparsomme fritid, han har på grund af sin travle cykelkarriere, skal bruges med de personer, der er de vigtigste i hans liv:

Jakob Fuglsang og datteren Jamie Lou. Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere Jakob Fuglsang og datteren Jamie Lou. Foto: Simon Baungård Thomsen

»Efterhånden har jeg jo også min egen lille familie, og den bliver utrolig vigtig,« siger 35-årige Fuglsang og fortsætter:

»Det er dem, der er de vigtige. Så må det andet komme i anden række – når der er tid. Der kommer en dag, hvor jeg stopper, og hvor der er mere tid, og hvor der ikke er 200 eller 220 rejsedage om året og fuld træning.«

Jakob Fuglsang kæmper i disse dage for en topplacering i Giro d’Italia.

Følg Fuglsangs drøm om at ende i den lyserøde førertrøje på BT.DK, hvor Astana-rytteren hver dag skriver eksklusive klummer til B.T.s læsere.