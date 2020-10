Lige nu leder Bjarne Riis og resten af NTT med lys og lygte efter en sponsor til den kommende sæson for at overleve.

Efter nyheden om, at den japanske hovedsponsor trækker sig ved årsskiftet, har det set dystert ud for den danske team manager og det sydafrikanske mandskab, der stirrer ind i en tyk tåge af usikkerhed.

For med godt to måneder tilbage af året skal det virkelig gå hurtigt, hvis der ikke bare skal skabes et økonomisk fundament omkring holdet, men også sammensættes en ryttertrup med mere end de få ryttere, der har kontrakt i 2021.

Onsdag fik holdet dog lidt at smile af, da australske Ben O'Connor vandt dagens Giro d'Italia-etape. En redningskrans til det synkende hold? Næppe, mener Jakob Fuglsang.

Ben O'Connor vandt en smuk sejr ved onsdagens Giro-etape. Foto: LUCA ZENNARO Vis mere Ben O'Connor vandt en smuk sejr ved onsdagens Giro-etape. Foto: LUCA ZENNARO

»Sejren kommer nok lidt sent, og jeg tror ikke, at det ændrer på sponsorsituationen for holdet. Men man har da lov at håbe,« siger den danske Astana-stjerne.

»Det er lidt sent at skulle sætte et helt hold op.«

Ved sejren var Ben O'Connor selv så overvældet, at han ikke kunne holde tårene tilbage, da han kom i mål.

»Jeg tror, at jeg græd, da jeg kørte over stregen. Det var overvældende,« sagde han efter etapen til NTT.

Giro d'Italia har ud over O'Connors sejr også været givtig for Riis og resten af mandskabet. På torsdagens etape mistede holdets kaptajn Domenico Pozzovivo godt nok tid til de forreste, mens hans flotte Giro har uden tvivl bidraget til at skabe positiv opmærksomhed for NTT.

Det står i skarp kontrast til Tour de France, hvor holdet var hårdt ramt af styrt og skuffede resultatmæssigt.

»Måske er det lidt groft at sige, men lige så dårligt de kørte til Tour de France, lige så godt har de kørt her. De har fået vist sig frem og fået gang i den,« mener Jakob Fuglsang.

Fredag skal rytterne ud på en maratonetape på mere end 250 kilometer. Giro d'Italia slutter søndag i Milano