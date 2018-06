I en ny bog om cykelstjernen Jakob Fuglsang åbner det danske Tour de France-håb op om det venskab, han knyttede med Michael 'Kyllingen' Rasmussen i tiden efter, at Rasmussen var blevet kylet ud af 2007-udgaven af Tour de France - som han ellers var få dage fra at vinde.

Michael Rasmussen havde løjet om sine såkaldte 'whereabouts' og forlod under stor dramatik verdens største cykelløb - et par dage inden feltet nåede Paris.

Jakob Fuglsang var dengang en ung lovende rytter, som manglede et sted at bo og træne i Italien, og han henvendte sig derfor til Michael Rasmussen - selvom de to ikke kendte hinanden i forvejen. Michael Rasmussen, der var blevet udstødt fra det professionelle cykelmiljø, villle dog gerne hjælpe. Og det endte med, at Fuglsang flyttede ind i en af Rasmussens ferielejligheder i Cola di Lazise, et par kilometer fra 'Kyllingens' hus i Lazise tæt på Gardasøen

De to cykelryttere fik opbygget et venskab og trænings-makkerskab, men der skulle alligevel gå en rum tid, før Fuglsang endelig fandt modet til at bringe emnet 'doping' på banen.

»Jeg vil ikke vide, hvad du har gjort eller ikke gjort, sagde jeg til ham, da vi cyklede side om side, og tilføjede, at jeg heller ikke var interesseret i at vide noget som helst om, hvad han ellers foretog sig i den retning. Jo mindre jeg vidste, jo bedre. Jeg ville ikke stå i en situation, hvor jeg kendte svaret, hvis pressen spurgte mig “er det rigtigt, at Michael Rasmussen var i Dolomitterne og ikke i Mexico, og hvad har Michael Rasmussen ellers foretaget sig?«

Jakob Fuglsang fortæller desuden i bogen, at Michael Rasmussen havde svært ved at lægge skuffelsen over sin Tour de France-skæbne fra sig.

»Michael havde det ikke altid godt. Engang oplevede jeg, at han sad og genså en af sine sejre fra en etape i Tour de France. Han kæmpede stadig for at rense sit navn og mente, at det var uretfærdigt, at han var blevet smidt ud. Men det virkede for mig lidt sølle, at han sad og pinte sig selv ved at se de sejre, som var taget fra ham.«

Jakob Fuglsang

-Drømmen om regnbuestriberne og den gule trøje

I bogen, som er skrevet i samarbejde med TV2-journalisten Rasmus Staghøj, fortæller Jakob Fuglsang sin historie om rejsen fra provinsdreng til cykelstjerne, om det personlige møde med sportens store navne, om de største sejre og om de afsavn, som er nødvendige for at nå sine mål – både sportsligt og personligt.



Udkom 1. juni på Politikens Forlag.