Med et tidstab til flere af Giro-rivalerne og en holdkammerat, der udgik, var Jakob Fuglsang ikke begejstret.

Det var ikke den start i cykelløbet Giro d'Italia, som Jakob Fuglsang og Astana havde håbet på.

På 1. etape i Giroen, som var en 15 kilometer lang enkeltstart på Sicilien, endte Jakob Fuglsang som nummer 100 - 1 minut og 47 sekunder efter etapevinderen, Filippo Ganna fra Ineos.

Derudover tabte Fuglsang også dyrebar tid til en række af konkurrenterne i Giroen - heriblandt Ineos-rytteren Geraint Thomas.

Derudover mistede Fuglsang også holdkammeraten Miguel Ángel López, som styrtede og udgik efter et bizart uheld.

- En dag til glemmebogen. Først og fremmest, og vigtigst af alt, håber jeg, at Miguel Ángel hurtigt kommer sig. Vi vil uden tvivl savne ham i løbet, siger Fuglsang på Twitter.

Den danske kaptajn blev også ramt af, at han indledte etapen sent, og at vinden skiftede, så der ikke længere var medvind, da han kørte af sted på ruten.

- Etapen var hård, og vinden gjorde det endnu hårdere, men også farligt. Hvad skal jeg sige, lad os håbe, at vi fra i morgen har mere held på vores side, lyder det fra Fuglsang.

Astana meddeler på Twitter, at Miguel Ángel López er til observation på hospitalet, og at der vil blive meldt ud, når der er noget nyt at berette.

/ritzau/