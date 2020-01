2019 var et godt år for Jakob Fuglsang. Rigtig godt endda, og det er der en helt særlig grund til.

»Min familie har betydet meget for min sportslige succes. Deres støtte og opbakning hjemmefra er enormt vigtig for mig.«

Det fortalte en festklædt Jakob Fuglsang til B.T på den røde løber - som faktisk var i guld - inden årets 'Sportsgalla 2019'.

Sammen med sin hustru, Loulou Fuglsang, ankom til showet i Herning sammen med mange af de andre store danske sportsnavne for blandt andet at hylde årets største sportspræstationer.

Jakob Fuglsang og hustruen Loulou på den 'gyldne' løber.

Og netop store præstationer har der været nok af fra Fuglsangs cykelben i 2019, og det skyldes muligvis en helt særlig ting, forklarer han:

»Jeg er blevet en bedre cykelrytter efter at være blevet far, men om det lige præcis er det, der har gjort det hele, ved jeg ikke, men jeg tror da på, at det har givet mig noget ekstra.«

Den 34-årige cykelstjerne er en del af en sportsgren, hvor der ofte sker uheld og slemme styrt, og ofte er der også farlige nedkørsler, som han skal igennem. Men det er dog ikke noget, han bruger tid på at spekulere over - på trods af rollen som far.

»Jeg har aldrig været en rytter, der har taget de helt store risici, så det tænker jeg ikke så meget på over, når jeg sidder på cyklen. Jeg er der jo for at vinde,« siger han.

Og netop det at vinde er noget, der også står på Fuglsangs ønskeliste for sportsåret 2020, der meget gerne skulle blive mindst lige så godt som det forrige.

»Jeg har mange mål for næste år - også for mange. Klassikerne igen, Giro d'Italia og efterfølgende OL i Tokyo, som er mit største mål, selv det måske også er lidt risikabelt at satse hele butikken på det,« siger han.

2019 var året, hvor Jakob Fuglsang blandt andet vandt Liège-Bastogne-Liège og Critèrium du Dauphinè som sine største sejre.

Det blev også året, hvor danskeren endelig tog sin første etapesejr i en grand tour – Vuelta á España – var hurtigst i en etape i Tirreno-Adriatico, vandt samlet ved Vuelta a Andalucia og kørte sig til topplaceringer ved flere af forårsklassikerne. Det hele har været med til at indstille ham til årets B.T. Guld-pris.