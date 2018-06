Astana fik en sløj start på Schweiz Rundt, der blev indledt med en holdtidskørsel. BMC vandt i sikker stil.

Frauenfeld. 1. etape af Schweiz Rundt blev en stor skuffelse for cykelholdet Astana og Jakob Fuglsang, som tabte mere end et minut i klassementet på den indledende holdtidskørsel.

Astana rullede i mål i en tid, der var 1 minut og 18 sekunder langsommere end det suveræne BMC-hold, som vandt etapen i tiden 20 minutter og 18 sekunder.

Dermed fik klassementsrytteren Richie Porte en god start på etapeløbet, der af mange ryttere benyttes som opvarmning til Tour de France, som begynder 7. juli.

Team Sunweb fik næstbedste tid og sluttede som toer på etapen.

Der var bare 18,3 kilometer fra start til slut på lørdagens holdtidskørsel, men sværhedsgraden af disciplinen var ikke til at tage fejl af på de forpinte ansigter, der trillede over stregen.

Flere af de stjernespækkede mandskaber havde blot fire ryttere med over stregen i samlet flok. Men det var også nok, for det var fjerdemandens tid over stregen, som talte.

Quick-Step hamrede i mål i tiden 20 minutter og 45 sekunder. Bora-Hansgrohe kom tæt på at matche den stærke tid, men var omtrent et halvt sekund langsommere.

Fuglsang har landsmændene Jesper Hansen og Magnus Cort med på Astana-holdet. Ingen af dem kunne dog svinge enkeltstartscyklen op i en fart, der kunne hamle op med de bedste.

Astana var hurtigt nede på fire mand og blev ved med at tabe sekunder frem mod målstregen. Holdet kom derfor ind i næstdårligste tid. Kun Nippo-Vini Fantini-holdet leverede en langsommere tid på dagen.

Til gengæld satte først Team Sunweb og siden BMC bedste tid. BMC hamrede i mål i en tid, der var 20 sekunder hurtigere end Sunwebs og vandt i sikker stil.

Flere af favoritterne til Tour de France-klassementet er til start i Schweiz Rundt. Foruden Fuglsang og Porte er Nairo Quintana og Mikel Landa (Movistar), Wilco Kelderman (Sunweb) og Bauke Mollema (Trek) på startlisten.

I alt byder Schweiz Rundt på ni etaper. Løbet slutter med en enkeltstart på 34 kilometer.

/ritzau/