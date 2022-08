Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endnu en Fuglsang er komemt til verden.

Den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang er nok engang blevet far til en pige, som har fået navnet Amber Joy Fuglsang.

Det fortæller danskerens kone Loulou på Instagram, hvor hun følges af over 5000.

'Forelsket og så stolt af vores lille stjerne,' skriver hun til billedet af den lille hånd med et opsmøget ærme.

I marts fortalte Loulou Fuglsang, at parret ventede deres andet barn, da hun lagde et billede op af deres førstefødte Jamie, der holdt en tegning op.

'Jeg skal være storesøster,' stod der på den søde illustration, hvor cykelrytterens desuden havde skrevet, at barnet var ventet til sommer.

Hun og datteren har rejst meget rundt og var blandt med den danske cyeklstjerne under Tour de France i løbet af sommeren, før de tog hjem til Monaco for at gøre klar til ankomsten af lillesøsteren.

Nu er hun komemt til verden, og forhåbentlig kan Israel-rytteren nå at nyde lidt tid med det nye familiemedlem, før landevejene igen kalder.