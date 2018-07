Chokket over pludselig at være efterladt til sig selv i sidevinden på Tourens sjette etape havde fredag morgen lagt sig hos Astana-kaptajn Jakob Fuglsang.

Der var overskud i øjnene på det danske Tour-håb, men også en alvor. For Astana slap meget billigt fra at snorksove, da Quick-Step 110 kilometer fra mål accelererede i sidevinden i Bretagne.

Der var nok blevet snakket med store bogstaver under aftensmaden torsdag aften.

»Ja, selvfølgelig har vi haft lidt, der skulle tales om og rettes til. Jeg tror, at alle var klar over og indforstået med, at det ikke var godt nok,« lød det fra Jakob Fuglsang, der trods alt kom i mål med de andre klassementsfavoritter.

»Når det så er sagt, så var det stadigvæk 100 kilometer fra mål, men det må selvfølgelig stadig ikke ske.«

Hvad skal konkret rettes til?

»Vi skal blive bedre til at sidde sammen. De andre skal blive bedre til at sidde tæt på mig i feltet. Det er det overordnede for os.«

Selvom Jakob Fuglsang også nåede at styrte på den dramatiske etape, lykkedes det ham faktisk at avancere til top 10 i det samlede klassement.