Jakob Fuglsang jubler ikke over en sjetteplads i Giroen, selv om det vil være hans bedste grand tour-resultat.

Jakob Fuglsang regner med, at han ender med en samlet sjetteplads i Giro d'Italia inden søndagens afsluttende enkeltstart.

Det skriver han i en klumme i B.T.

Astanas kaptajn har mere end tre minutter op til Joao Almeida på femtepladsen i det samlede klassement. Og den anden vej er der mere end et minut ned til Vincenzo Nibali.

Søndagens enkeltstart er flad og blot 15 kilometer lang, så Fuglsang forventer at blive på den nuværende position i løbet, som han på et tidspunkt satsede på at vinde.

- Formentlig ser jeg heller ikke nogen af dem foran. En sjetteplads var ikke det, jeg kom efter. Det er ikke sådan, at jeg tænker "yes", det blev en sjetteplads i Giroen, og jeg fik heller ikke nogen etapesejr.

- Når det er sagt, er der ikke noget, jeg fortryder. Jeg har givet alt, hvad jeg kunne. Der var bare nogle, der kørte stærkere end mig, og en sjetteplads er ikke et decideret dårligt resultat, skriver Fuglsang i B.T.

Danskeren føler, at flere ting er gået imod ham i Giroen. Han henviser til, at han på de første etaper mistede to hjælperyttere og punkterede med et tidstab til følge.

- Det er jo mit bedste resultat nogensinde i en grand tour, men det er ikke en sejr. Der er ingen medaljer. Ikke noget champagne. Resultatet er da værd at skrive på cv'et. Men jeg råber ikke hurra over det, fastslår han.

