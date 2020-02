En dopingenhed har afvist at sende rapport om efterforskning af Fuglsang-tilknytning til læge videre til UCI.

Der er slet ikke nogen "Fuglsang-sag".

Det mener cykelrytteren Jakob Fuglsang, efter at det onsdag er kommet frem, at Den Uafhængige Antidopingenhed (CADF) ikke sender en sag videre til Den Internationale Cykelunion (UCI) på baggrund af en kontroversiel rapport.

Det skriver Fuglsang i en besked til B.T. ifølge en artikel på mediets hjemmeside sent onsdag.

- Jeg har noteret mig dagens meddelelse fra CADF, skriver han.

- Efter alt var det her baseret på ingenting, fordi der ikke eksisterede eller er nogen Fuglsang-sag.

DR og Politiken skrev første gang søndag om sagen, efter at de to medier var kommet i besiddelse af en hemmelig rapport, hvoraf det fremgår, at Fuglsang har været efterforsket for mulig tilknytning til dopinglægen Michele Ferrari. Påstanden kunne dog ikke bevises.

I omtalen af den hemmelige rapport, som er fra sommeren 2019, lød det om Fuglsangs mulige tilknytning til Ferrari:

- Efterretninger indikerer, at Astana Pro Team-cykelrytteren Jakob Fuglsang er i Michele Ferraris dopingprogram, og at holdkammeraten Aleksej Lutsenko var til stede under mindst ét møde mellem de to i Nice/Monaco.

Rapporten konkluderer dog samtidig, at der ikke kunne bevises en forbindelse mellem hverken Michele Ferrari eller dennes søn, Stefano, og Astana eller Fuglsang.

Både Astana, Fuglsang og Lutsenko har benægtet, at de på noget tidspunkt har mødtes med Ferrari.

Også Ferrari nægter, at han skulle have mødtes med ryttere fra Astana.

Blandt andet DR og Politiken har flere steder været udsat for kritik for at viderebringe rapporten.

I en kommentar onsdag slår sportsredaktør for Politiken Søren-Mikael Hansen fast, at mediet ikke har forsøgt at dømme Fuglsang skyldig, men understreger samtidig, at historien i hans øjne har været vigtig at viderebringe.

- Det er selvfølgelig væsentligt, at cykelsporten har undersøgt en af sine stjerner for forbindelser til en dopinglæge. Derfor har Politiken skrevet om Jakob Fuglsang-rapporten, skriver han.

/ritzau/