Jakob Fuglsang var en ombejlet herre i Tour-feltet inden torsdagens etape. Den danske Astana-kaptajn er kommet i et lille stormvejr for sine kommentarer efter den stenhårde bjergetape, der sluttede på Col du Portet.

Her sagde Jakob Fuglsang, at »Der er blevet kørt stærkt, og der er blevet kørt stærkere end, hvad jeg lige kunne være med til«. Det er i udlandet blevet tolket som en beskyldning mod feltets øvrige ryttere. Og derfor måtte Fuglsang svare for sig på engelsk.

I videoen foroven kan du høre Brian Holm fortælle geniale anekdoter om Tour de France

Jakob Fuglsang på 17. etape af årets Tour de France. Foto: Christophe Ena Vis mere Jakob Fuglsang på 17. etape af årets Tour de France. Foto: Christophe Ena

»Det, jeg mente, var, at jeg ikke kunne være skuffet over mig selv, når jeg kører op til mit eget bedste. At det ikke er nok, er måske overraskende for mig. Det er det eneste, jeg sagde. Jeg beskylder ikke nogen for noget. Jeg så godt, at nogle udlagde det som om en beskyldning, men det handler om, at jeg må se realiteterne i øjnene: At mit personligt bedste ikke er nok her i Touren til at være med i toppen lige nu,« siger Jakob Fuglsang.

LÆS OGSÅ: B.T.s sportschef: Fuglsangs Tour-drømme går aldrig i opfyldelse

Den danske Astana-kaptajn med podieambitionerne inden Touren, har måttet sande, at han lige nu kører til en placering som nummer 10 samlet i Touren. Ni minutter og 31 sekunder efter Geraint Thomas i den gule trøje og præcis syv minutter efter Chris Froome, der indtager den yderste plads på podiet lige nu. Og det er altså det, der overraskerr Fuglsang, når han kan se på sine tal, at han på visse etaper har ramt sit ypperste niveau.

Jeg beskylder ikke nogen for noget. Jeg så godt, at nogle udlagde det som om en beskyldning, men det handler om, at jeg må se realiteterne i øjnene: At mit personligt bedste ikke er nok her i Touren til at være med i toppen lige nu, Jakob Fuglsang

»Jeg har ikke været flyvende i den her Tour eller følt mig på den måde, som jeg gerne ville. Men på visse etaper har jeg kørt op til mit eget bedste og er stadig blevet sat af. Det er bare sådan, det er,« siger Jakob Fuglsang.

Jakob Fuglsang har et skud tilbage i bøssen, hvis han skal op at stå på et podium. Det er på fredagens bjergetape til Laruns. En etape, som i hvert fald Astana-sportsdirektør Alexander Vinokourov ser som en muligjhed for sin danske kaptajn.