Det vrimler med fristelser i glamourøse Monaco. Kasinoerne, Michelin-restauranterne og de ekstremt dyre sportsvogne glimter i den stegende sommerhede, der giver lyst til en dukkert i Middelhavet.

Men de kridhvide fødder, hvor cykelstrømperne har siddet, afslører tydeligt, at danske Jakob Fuglsang ikke har brugt de seneste fire måneders corona-pause på at lade sig friste eller drive den af på stranden nær lejligheden i fyrstendømmet.

Tværtimod. Danskeren stiller lørdag til start i det prestigefyldte italienske endagsløb Strade Bianche med en form og selvtillid, der har nået nye højder.

»Formen er bedre end nogensinde. Succeskriteriet – hvis den jyske beskedenhed skal lægges på hylden – er at vinde,« siger den 35-årige Astana-kaptajn om lørdagens løb på grusvejene i Toscana.

35-årige Jakob Fuglsang på træningstur på Col de Braus inden genstarten på 2020-sæsonen Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere 35-årige Jakob Fuglsang på træningstur på Col de Braus inden genstarten på 2020-sæsonen Foto: Simon Baungård Thomsen

Mens mange kolleger har været indespærret under corona-pandemien, har Jakob Fuglsang konstant haft mulighed for at træne udendørs med det klare mål for øje, at sidste års andenplads i Strade Bianche skal byttes ud med en sejr, når cykelsæsonen endelig genstarter.

»Jeg har ikke spildt dage på at rejse eller fare rundt. Det har været en periode, hvor jeg bare har kunnet træne, træne, træne, træne og restituere,« forklarer Jakob Fuglsang, der øjner en fordel over for konkurrenterne.

Jakob Fuglsang Fulde navn: Jakob Diemer Fuglsang

Team: Astana

Alder: 35 år

Vægt: 65kg

Højde: 181cm

Tidligere teams: Cannondale–Vredestein, Team Designa Køkken, CSC–Saxo Bank, Team Saxo Bank og Leopard Trek

Største sejre: Liège–Bastogne–Liège (2019), OL-sølv (2016), Vuelta a España-etapesejr (2019), Vinder af Critérium du Dauphiné (2017, 2019), Vinder af Danmark Rundt (2008, 2009, 2010) Vinder af Vuelta a Andalucía (2019, 2020), Vinder af Tour of Austria (2012)

»Jeg er bedre, end jeg var inden corona-pausen. Mange har nok forsøgt at få deres form til at passe til, hvis de kom ud af en vinterpause. Og så er jeg bedre end dem – og det giver selvfølgelig noget selvtillid.«

Seværdige Strade Bianche er på rekordtid blevet en favorit blandt cykelfans – og et løb, alle cykelstjerner vil vinde. Med korte, stejle stigninger og benhårde grusvejspassager i Toscanas betagende natur er der lagt op til et brag af et gensyn med cyklingens stjerner.

Jakob Fuglsang på sin altan i lejlighedskomplekset i Monaco, hvor B.T. har besøgt den danske cykelrytter til en snak om 2020-sæsonen Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere Jakob Fuglsang på sin altan i lejlighedskomplekset i Monaco, hvor B.T. har besøgt den danske cykelrytter til en snak om 2020-sæsonen Foto: Simon Baungård Thomsen

Men der er også en fare for, at de 168 glubske ryttere kan være overtændte, mener Jakob Fuglsang, der frygter styrt og nervøsitet i feltet.

»Det er nok ikke det bedste løb at starte med, hvis man skal være helt ærlig. Alle ryttere er sultne og formentlig også lidt overgearede. Vi skal ud at køre på grusveje og små italienske veje.«

»Når vi rammer den første grusvej, er der 10 eller 15 ryttere, der kan se noget. Resten sidder i en støvsky og ved ikke, hvor de er henne. Det kan også ende i noget meget forfærdeligt, blive til en masse styrt og blive super nervøst. Det bliver en krig.«

En krig, hvor kaptajn Fuglsang udpeger sidste års vinder, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step), og de belgiske stjerneskud Wout van Aert (Jumbo-Visma) og Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) som de største konkurrenter. De skal nedkæmpes med et brutalt tempo fra start, slår Fuglsang fast:

Jakob Fuglsang kæmpede for sejren i sidste års udgave af Strade Bianche, men blev henvist til andenpladsen af Julian Alaphilippe. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Jakob Fuglsang kæmpede for sejren i sidste års udgave af Strade Bianche, men blev henvist til andenpladsen af Julian Alaphilippe. Foto: MARCO BERTORELLO

»Hvis jeg skal vinde, skal det blive et hårdt løb. Og det bliver et udmagrende løb, for selv om det er under 200 kilometer, er det super hårdt, fordi du kører på de her grusveje og små stejle stigninger, hvor det gælder om at sidde fremme og være på vagt hele tiden.«

Jakob Fuglsangs store mål for sæsonen er Giro d'Italia, der begynder på Sicilien 3. oktober, samt VM i Schweiz, der foregår på en bjergrig rute i Aigle ugen inden.

Fravalget af årets Tour de France, der begynder den 28. august, har dog givet danskeren muligheden for at sprede sine ambitioner mere end normalt i en ellers sammenpresset sæson.

»I de første tre-fire uger er de store mål Strade Bianche og Lombardiet Rundt, som normalt ligger som det sidste løb, men i år er rykket frem. I anden halvdel har vi VM lige inden Giro d’Italia. Det er helt sikkert også et stort mål. Og så selvfølgelig Giro'en.«

Strade Bianche, der har start og mål i Siena, begynder lørdag klokken 12.45.