Giro d'Italia er fortsat Jakob Fuglsangs store sæsonmål, og det har den ændrede løbskalender ikke ændret på.

Det bliver et ekstremt og komprimeret program, som cykeleliten bliver budt på, når startskuddet til den coronaafbrudte sæson lyder med semiklassikeren Strade Bianche 1. august.

Blandt deltagerne i det italienske løb er den danske Astana-stjerne Jakob Fuglsang.

- Jeg ser frem til at køre løb igen, og jeg håber, at løbskalenderen, som den ser ud nu, kan holde. Jeg er glad for at starte sæsonen med Strade Bianche, siger danskeren i en pressemeddelelse fra holdet.

Før sæsonen, og inden coronakrisen ramte, var maj måneds Giro d'Italia Jakob Fuglsangs store mål efter i flere år at have satset på Tour de France-succes.

Selv om Giroen nu først skal køres til oktober og lapper over Vuelta a España, bliver den italienske grand tour stadig danskerens store mål.

- Jeg er glad for at få en kaptajnrolle i Giro d'Italia. Det er en stor mulighed for mig, siger den 35-årige Astana-rytter.

- Det var mit hovedmål i den oprindelige løbskalender, og jeg er glad for, at det stadig er det. Jeg ser virkelig frem til at være holdkaptajn i Giroen.

Før sæsonen genoptages skal Astana-holdet dog på højdetræningslejr. Her bliver holdet delt i to som følge af coronarestriktionerne.

Holdets colombianske ryttere samt rytterne, som bor i Spanien, skal på træningslejr i spanske Sierra Nevada.

Alle de øvrige ryttere, herunder Monaco-baserede Fuglsang, skal på træningslejr i Dolomitterne i Italien.

/ritzau/