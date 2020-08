Den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang er en ombejlet herre i feltet. Efter næste sæson udløber hans kontrakt med Astana, og flere storhold forsøger at gafle den 35-årige dansker.

»Mange hold er interesserede i Jakob, fordi han er en af de store ryttere, der har kontraktudløb næste år. Han er en moden og super stærk rytter. Jeg er blevet kontaktet af fire store hold,« siger danskerens agent, Moreno Nicoletti, som ikke vil sætte navn på bejlerne.

Den åbenlyse flirt fra en række af feltets mest markante mandskaber bliver dog ikke gengældt af danskeren. Han har det godt i Astana og hælder til en kontraktforlængelse.

»Jeg er glad for at være i Astana. Jeg er et sted i min karriere, hvor det måske er bedre at vide, hvad jeg har, i stedet for at misse et halvt eller et helt år på at skifte og skulle vende sig til noget nyt,« siger danskeren og slår fast:

35-årige Jakob Fuglsang på træningstur på Col de Braus inden genstarten på 2020-sæsonen

»Lige nu ser det ud, som om jeg kommer til at afslutte min karriere i Astana.«

Men Jakob Fuglsang lader en dør stå på klem for et skifte, der uden tvivl vil begejstre de danske cykelfans.

Et opsigtsvækkende skifte til et danskbaseret hold med Bjarne Riis i spidsen.

»Jeg kan godt lide ideen om at slutte af med at køre et par sæsoner på et dansk hold. Jeg ved ikke, om det bare er romantisk og rosenrødt. Men der skal også være det sportslige i det – det skal give mening,« siger Jakob Fuglsang.

Et samarbejde med Bjarne Riis er fortsat aktuelt for Jakob Fuglsang.

Allerede sidste år var Bjarne Riis og Jakob Fuglsang i kontakt om et muligt samarbejde, men Riis' sene indtog som sportslig chef på NTT Pro Cycling betød, at Fuglsang i stedet endte med at forlænge kontrakten med Alexander Vinokourovs azurblå tropper.

»Bjarne og jeg snakker sammen. Det gjorde vi også, inden jeg forlængede med Astana. Som tingene ser ud nu, skal der ske noget mærkeligt, før jeg skifter. Men jeg siger ikke nej, hvis Bjarne ringer med en kontrakt, når jeg har udløb, og han tilbyder noget, der er lige så godt som det, jeg kan få andre steder,« siger Jakob Fuglsang.

Danskeren skal ikke køre Tour de France i år, men satser i stedet stort på VM i Schweiz og senere Giro d'Italia, hvor han skal lede Astana-mandskabet.

Meldingen fra agenten Moreno Nicoletti er, at der først kommer en endelig afklaring på Fuglsangs fremtid under eller efter den italienske Grand Tour.

Jakob Fuglsang Fulde navn: Jakob Diemer Fuglsang

Team: Astana

Alder: 35 år

Vægt: 65kg

Højde: 181cm

Tidligere teams: Cannondale–Vredestein, Team Designa Køkken, CSC–Saxo Bank, Team Saxo Bank og Leopard Trek

Største sejre: Liège–Bastogne–Liège (2019), OL-sølv (2016), Vuelta a España-etapesejr (2019), Vinder af Critérium du Dauphiné (2017, 2019), Vinder af Danmark Rundt (2008, 2009, 2010) Vinder af Vuelta a Andalucía (2019, 2020), Vinder af Tour of Austria (2012)

»Lige nu vil vi ikke lukke nogen aftaler. Vi venter til Giro d’Italia. Efter det skal jeg snakke med 'Vino' (Astana-chef Alexander Vinokourov, red.). Der vil komme tilbud til Jakob fra andre hold, men personligt mener jeg, at det vil være bedst for ham at blive i Astana,« siger den italienske agent.

Jakob Fuglsang har kørt for kasakhiske Astana siden 2013. Fra 2008 til 2010 kørte han for Bjarne Riis på det daværende Team Saxo Bank.