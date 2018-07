Jakob Fuglsangs holdkammerat og vigtige hjælper Luis Leon Sanchez udgik på anden etape efter et styrt, og det ærgrer i den grad den danske kaptajn.

»Det var igen en dag, hvor vi spiller Super-Mario og skal køre forhindringsløb med rundkørsler, vejheller og vejbump. En svær dag. Ikke nogen nem dag i hvertfald. Og så er vi sindssygt uheldige, at Luis (Sanchez, red.) har et solostyrt, hvor han - jeg ved ikke - kigger sig tilbage og rammer et hjul foran ham og står på hovedet. Og hvad jeg lige har hørt, så er han stået af,« fortalte Jakob Fuglsang umiddelbart efter etapen.

Ja, han er stået af. Hvad betyder det for jeres hold, at han ikke længere er en del af jeres Tour de France-hold?

»For det første, så er det skide ærgerligt, at han ikke er med længere. Derudover er det så ekstra ærgerligt i forhold til, at vi har et holdløb i morgen, og vi så måske er eneste hold med syv mand. Og så mister ham, som skulle være vores en af vores helt store trækheste i morgen,« fortæller Fuglsang med henvisning til den vigtige holdtidskørsel.

Astanas Luis Leon Sanchez styrtede på anden etape og var ikke i stand til at fortsætte. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Astanas Luis Leon Sanchez styrtede på anden etape og var ikke i stand til at fortsætte. Foto: BENOIT TESSIER

»Der er aldrig gode tidspunkter at miste folk på, men det er klart, at han havde været super vigtig i forhold til i morgen - selvfølgelig også til resten af Touren - men specielt i forhold til i morgen,« fastslår Astana-danskeren.

Luis Leon Sanchez tog efter sit styrt til Tourens radiolog, hvor han fik konstateret et brud på sin venstre albue.

Dermed endte dagen langt fra lige så positivt som første etape, hvor danskeren kom ind på en niendeplads og desuden tog tid til blandt andet Chris Froome, der var involveret i et styrt på åbningsetapen. Jakob Fuglsang selv slap dog for uheld og kom igen problemfrit igennem dagen.

Anden etape blev desuden vundet af den slovakiske verdensmester Peter Sagan.

