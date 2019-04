Forkerte tider i radioen fra holdbilen var med til at spolere Jakob Fuglsangs sejrschancer i Amstel Gold Race.

Det lignede en gedigen taktisk brøler af Jakob Fuglsang og Julian Alaphilippe, at sejren i årets klassiker Amstel Gold Race ikke blot blev et spurtopgør mellem de to.

På de sidste små to kilometer indledte de to et taktisk spil i lav fart, og lige pludselig kom Michal Kwiatkowski op til dem en lille kilometer fra mål.

På de sidste par hundrede meter nåede så også gruppen med den efterfølgende vinder Mathieu van der Poel op, og Fuglsang kom ind som nummer tre.

En del af forklaringen på den uforståelige kørsel skal dog findes i de meldinger, han fik fra sin sportsdirektør.

- Jeg havde sagt til dem i radioen, at de skulle give mig besked i forhold til, hvad afstanden til dem bagved var, fordi de ikke ville have, at jeg førte med Alaphilippe, siger Fuglsang til TV2 Sport.

- Da vi kørte ind på den sidste kilometer, kunne jeg lige pludselig høre, at de sagde, at Kwiatkowski var 20 sekunder efter, hvor jeg sagde tilbage til dem, at han altså var to meter bagved os.

I en spurt mod Alaphilippe var danskeren ikke spået ret mange chancer, men han endte med at komme i mål foran franskmanden. Derfor ærgrer det ham, at det var til en tredjeplads og ikke en sejr.

- Hvis jeg havde ført lidt mere, så havde jeg måske slået ham i spurten alligevel og så vundet. At de alligevel fik chancen for at komme tilbage, det skulle de ikke have haft, siger Astana-stjernen.

- Lige nu er jeg lidt bitter over det.

Amstel Gold Race blev sidste år vundet af Michael Valgren, mens Bjarne Riis tilbage i 1997 også vandt løbet.

Onsdag gælder det Flèche Wallone, der bliver en opvarmning til årets fjerde monument, Liege-Bastogne-Liege, hvor Jakob Fuglsang vil jagte endnu en topplacering.

/ritzau/