Når brostensklassikerne til foråret trækker verdens bedste cykelryttere til Belgien, Holland og Frankrig, bliver det med den danske Astana-stjerne Jakob Fuglsang i en hovedrolle.

For første gang melder Astana-ledelsen nu klart ud, at klassikerne er det store mål for danskeren, som har været vant til at have Grand Tours som den altoverskyggende sæsonsatsning.

»Jakob er enormt stærk i endagsløb og i klassikerne, og det bliver et af de helt store mål for ham i 2021. Han elsker de løb, og han kan køre gode resultater hjem, så hele holdet står 100 procent bag ham der,« siger Astana-chefen Alexander Vinokourov til B.T.

Udmeldingen kommer efter Jakob Fuglsangs lettere skuffende sjetteplads i Giro d’italia. Efterfølgende slog danskeren fast, at det er tid til at sadle om.

Jakob Fuglsang i sit hjem i Monaco. Foto: Simon Baungård Thomsen

»Jeg tror faktisk, at det her var sidste gang, jeg kørte efter den samlede stilling i et af de tre store etapeløb. Jeg tror, at jeg kan få meget mere ud af det, hvis jeg kører efter etaper,« skrev 35-årige Fuglsang i sin B.T.-klumme i søndags, da Giroen nåede Milano.

Kun én gang tidligere har Jakob Fuglsang deltaget i Flandern Rundt: I 2016 blev han nummer 25. Danskeren har aldrig stillet op i Paris-Roubaix.

Til B.T. har Jakob Fuglsang tidligere forklaret, at Astana simpelthen ikke har turdet sende ham til de barske brostensklassikere af frygt for styrt og skader. Men nu har Vinokourov og co. ændret mening:

»Jeg er overbevist om, at Flandern Rundt passer Jakob Fuglsang rigtig godt. Det er et løb for ham, og jeg er sikker på, han kan præstere godt. Paris-Roubaix … Her ved jeg ikke, hvad jeg skal forvente af ham, men hvis Jakob virkelig gerne vil køre det i 2021, så er vi klar til at diskutere det på vores årlige møde i januar. Hvorfor ikke?« siger Alexander Vinokourov.

I Tour de France 2014 viste Jakob Fuglsang sine fremragende evner på brosten - her med den daværende Astana-kaptajn Vincenzo Nibali på slæb ved Arenberg. Foto: Nils Meilvang

Til B.T. forklarede Jakob Fuglsang inden årets Giro d’Italia, at Paris-Roubaix var på hans ‘bucketliste’. Og han har da også tidligere vist fremragende evner på brostenene – eksempelvis i Tour de France i 2014.

»Der er helt sikkert nogle løb på min bucketliste, som jeg skal køre, inden jeg stiller cyklen i garagen. Paris-Roubaix er det eneste, jeg har på listen, som jeg ikke har kørt endnu.«

»Flandern har jeg kørt en enkelt gang, men jeg kunne meget godt tænke mig at få lov at køre igen. Så Paris-Roubaix mangler jeg, og Flandern Rundt vil jeg gerne køre et par gange mere. Men vi får se. De er ikke meget for at sende mig af sted til de løb,« lød det tidligere i år fra Fuglsang.

Det ønske bliver altså opfyldt i 2021, men samtidig vil Astana-ledelsen ikke udelukke, at Jakob Fuglsang også skal jagte succes i Tour de France.

Alexander Vinokourov har lagt nye planer for Jakob Fuglsang i 2021. Foto: Nils Meilvang

Det kasakhiske mandskab vinker farvel til profilen Miguel Ángel López og står svagt i forhold til kaptajner i de tre Grand Tours.

Puslespillet skal lægges til januar, når Astana-holdet på et stormøde planlægger 2021-sæsonens prioriteringer.

»Selvfølgelig er Jakob stadig vores kaptajn på holdet, og både til kortere etapeløb og til klassikerne bliver han 100 procent sikkert vores leder, og holdet kommer til at støtte ham fuldt ud. I forhold til Grand Tours er det noget, vi først skal diskutere, og så vil vi beslutte, hvad vi gør. Måske kommer han til at køre som kaptajn, men det kan også være, at han i stedet skal hjælpe de unge ryttere med sin store erfaring,« siger Alexander Vinokourov.

Den tidligere stjernerytter kalder Fuglsangs Giro-resultat for 'solidt', men erkender, at holdet havde satset på at få mere med hjem fra Italien.

Familien Fuglsang på isbar nær hjemmet i Monaco. Foto: Simon Baungård Thomsen

»Det har været et meget underligt år, og det er svært at drage en endelig konklusion ud fra Jakob Fuglsangs resultat i Giro d’Italia. Hvis det havde været en normal sæson, havde vi måske set et andet resultat.«

»Men til januar gennemgår og analyserer vi de tre Grand Tours og drager konklusionerne. Så vi er nødt til at diskutere og analysere det hele, før vi beslutter. om Jakob skal være holdets leder eller ej. Lige nu er det ikke til at sige.«

Jakob Fuglsang nyder i øjeblikket en træningsfri periode i hjemmet i Monaco, inden sæsonen skal finpudses frem mod forårsklassikerne.

