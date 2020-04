Der er godt nyt og dårligt nyt for Jakob Fuglsang. Han skal ned i løn, men nu får han den da i det mindste.

30 procent bliver skåret af den danske cykelrytters løn med Astana. Det bekræfter det kazakhstanske ProTour-hold ifølge cylingnews.

»Dette er blevet besluttet på grund af den økonomiske krise, som organisationen og sponsorerne er ramt af som følge af covid-19,« siger administrerende direktør Yana Seel i en pressemeddelelse.

Det er muligvis en lidt kedelig nyhed for Jakob Fuglsang og holdkammeraterne, men der er også godt nyt. For hverken danskeren eller nogen andre på cykelholdet havde modtaget løn indtil slutningen af marts.

Det skyldtes, at holdets budget for 2020 manglede at blive godkendt. Det skete dog ifølge Astana selv i marts, og derfor faldt der altså også betalinger i slutningen af måneden.

»Vi vil gerne understrege, at alle lønninger indtil nu er blevet udbetalt 100 procent, og at vi planlægger at betale 100 procent af lønningerne igen, så snart denne krise er overstået, og holdet kan køre løb igen,« siger Yana Seel og roser rytterne.

»Alle rytterne og staben respekterede beslutningen, da de er klar over, at dette er en speciel beslutning i specielle tider.«

Cykelsæsonen holdt sig en anelse længere i gang end de fleste andre sportsgrene verden over, men også nu er den lagt død. Og endnu er det uvist, hvornår der igen vil være landevejsløb.