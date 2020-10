Med sit drengede ansigt og den veltrænede krop ligner Jakob Fuglsang langtfra en gammel mand, da han søndag triller væk fra målområdet i sicilianske Agrigento efter anden etape af årets Giro d'Italia.

Men lad os så lige skrue tiden tilbage til 2006. Legendariske Rabobank og T-Mobile er storhold i cykelfeltet, og stjernerne på vejen er blandt andre tyske Jan Ullrich, italienske Ivan Basso og selvfølgelig Alexander Vinokourov, den nuværende chef på Astana-mandskabet.

På det lille Team Designa Køkken-mandskab får Jakob Fuglsang debut på cyklingens øverste hylde. Og her befinder han sig altså endnu – som en af de få fra den tid.

Jakob Fuglsang kører sin 15. sæson som professionel, og selv om han langtfra føler sig som en på 35, er det efterhånden ved at gå op for Astana-rytteren, at han er en af de sidste mænd fra de gode gamle dage.

Jakob Fuglsang er i gang med sin 15. sæson som professionel på landevejen. Her fejrer han sejren ved Danmark Rundt i 2008.

»Jeg cyklede ned ad bjerget efter søndagens etape og kom forbi flere holdbiler. Først hilste jeg på Lars Bak og Daniel Foder i NTT-bilen. Så råbte jeg hej til Matti Breschel i en EF-bil. Det er lige før, at jeg i dag kender flere sportsdirektører i bilerne end ryttere i feltet,« siger Jakob Fuglsang med et grin.

Den danske Giro d'Italia-udfordrer erkender da også åbent, at han efterhånden er en gammel mand i cykelfeltet. Særligt i en tid, hvor en række af sportens varmeste navne er så unge, at de gik med ble og brugte sut, da Fuglsang brød igennem.

Eksempelvis er Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) blot 20 år, sidste års Tour de France-vinder Egan Bernal (Ineos Grenadiers) 23, og knægten, der snød alle favoritterne ved årets rundtur i Frankrig, Tadej Pogačar (UAE Team Emirate), er blot lige fyldt 22.

»Hvis jeg kigger på de ryttere, der kørte, da jeg startede, så er der nu flere af dem i holdbilerne end i feltet,« slår Jakob Fuglsang tørt fast.

Jakob Fuglsang har langtfra fået en drømmestart på årets Giro d'Italia.

Danskeren, der tidligere har slået fast, at han minimum fortsætter i to sæsoner mere, behøver dog ikke frygte at blive feltets ældste rytter, Nestor Jakob, lige foreløbigt.

Faktisk er hele 48 ryttere på World Tour-niveau ældre end den stærke dansker. Eksempelvis Alejandro Valverde (39), Philippe Gilbert (37) og holdkammeraten Luis Léon Sánchez (36).

Og agter Fuglsang at træde et niveau ned, inden han hænger cyklen på væggen og lader sin mave vokse en smule, kan han bare kigge på den tidligere storrytter Davide Rebellin.

Italieneren debuterede i 1992 (!!!) og fortsætter i en alder af 49 år med at trampe hårdt i pedalerne på det kroatiske kontinental-team Meridiana–Kamen.