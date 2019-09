Mandag satte Jakob Fuglsang en stor fed streg under, at danskeren hører til cykelsportens allerbedste cykelryttere.

Astana-rytteren kørte alene over målstregen ved 16. etape a Vuelta a España, i hvad der var danskeres første etapesejr nogensinde i en Grand Tour.

»Det var et af mine mål, da jeg kom her til løbet. En ting er at have et mål, noget andet er at opnå det. Jeg er virkelig glad for denne her etape,« sagde Jakob Fuglsang til den internationale presse efter etapen.

Danskeren var med i dagens udbrud, men med ti kilometer tilbage begyndte holdkammerat Luís Léon Sánchez at forcere blandt udbryderne, så de fleste faldt fra. Men syv kilometer igen kunne Fuglsang stikke sammen med Gianluca Brambilla fra Trek-Segafredo.

Jakob Fuglsang kørte fra alt og alle på 16. etape af Vuelta a España. Foto: ANDER GILLENEA

»Brambilla kørte afsted, da de andre manglede energi på grund af Luís' (Léon Sánchez, red.) lange, gode træk. Jeg fulgte Brambilla og på et tidspunkt kunne jeg se, at Tao (Geoghegan Hart, red.) var ved at indhentede os. Så ventede jeg til, at han var tæt på, for det krævede mange kræfter fra hans side. Og så kørte jeg igen. Den fik fuld gas, og så slap jeg heldigvis af med dem begge to.«

Den 34-årige cykelstjerne tog sig også tid til at levere en reaktion til de danske medier.

»Det er fedt at få en etapesejr i en Grand Tour, så jeg ikke kun nøjes med andenpladser (...) Det er en fed følelse, og jeg er rigtig glad for, at det lykkedes,« siger Jakob Fuglsang til TV2 Sport.

Ifølge danskeren var han aldrig selv i tvivl om, at han en dag ville vinde en etape i en Grand Tour. Inden etapen varslede han da også, at han skulle i udbrud, selvom han indrømmede, at han ikke havde nærstuderet etapens sidste kilometer.

»For at være helt ærlig, havde jeg ikke fået kigget rigtig godt på profilen i sidste bjerg. Men da holdet spurgte mig i morges om, jeg ville have feedback fra sportsdirektørbil 1 eller 2, svarede jeg 2. Det skulle lykkes at komme i udbrud i dag.«

Jakob Fuglsangs sejr er en af mange denne sæson, hvor han blandt andet også vandt Critérium du Dauphiné, en etape i Tirreno-Adriatico og monumentet Liège-Bastogne-Liège, mens det blev til anden og tredjepladser i henholdsvis Flèche Wallone og Amstel Gold Race. Til gengæld blev Tour de France ikke som håbet for Jakob Fuglsang, hvor han måtte udgå efter et voldsomt styrt.

»Liège-Bastogne-Liège er stadig en større sejr end i dag, men det er fedt at kunne vinde på andre måder og opfylde egne og holdets ambitioner i et løb som Vueltaen. Jeg beviser, at jeg er på rette vej, efter jeg udgik fra Touren. Det viser, at min sæson ikke er forbi, selvom den har været god allerede inden denne her Vuelta. Jeg er stadig klar på at give den gas, indtil det er slut,« siger Jakob Fuglsang.