Jakob Fuglsang ligner en mand, der har øjnene stift rettet mod succes i sommerens Tour de France. Lørdag vandt han kongeetapen i Romandiet Rundt (som du kan se i videoen herover), og efterfølgende afslørede han, at Touren i år godt kunne ligge til ham.

»Det er lidt tidligt, men jeg har stadig meget store håb og forventninger til Touren, men vi får at se. Det er selvfølgelig dejligt at vise i dag, at jeg er der i front, hvor vi kun er fem mand tilbage. Men vi så også i går, at der er mange stærke ryttere, når der er bjerg-tidskørsel. Min styrke er, når det er virkelig hårdt, og derfor passer Touren mig måske bedre. Vi får at se, når vi kommer til Touren,« sagde Jakob Fuglsang til Cycling Pro Nets Youtube-kanal.

Jakob Fuglsang kørte alene de sidste 15 kilometer på 4. etape og vandt foran Rui Costa, Richie Porte og Egan Bernal.

»Det er rart at få sådan en sejr en dag før, den første del af sæsonen slutter. Jeg synes, at jeg har været tæt på og har arbejdet hårdt - også for mine holdkammerater. Som hold har vi haft en rigtig god første del af sæsonen. Det er også super dejligt for mig at få en sejr,« siger Fuglsang og fortæller om sin kørsel.

»Jeg kunne se, at Roglic og Bernal kørte mod hinanden, og jeg håbede, at det ville være min chance for at komme tilbage, hvis jeg stadig var tæt nok på Ritchie og Rui Costa over toppen. De var mit sigtepunkt på nedkørslen - at nå tilbage til dem. Det handlede kun om at finde det rigtige øjeblik, og heldigvis var der små stigninger på nedkørslen, som jeg kunne lukerere på. De andre var fokuserede på klassementet, og det kunne jeg også lukrere på.«

Fuglsang har haft en første del af sæsonen, hvor det har været lige ved og næsten, mens hans holdkammerater fra Astana har hentet flere flotte sejre hjem. Denne gang var det så den 33-årige danskers tur, og han kan godt mærke, at formen er ved at være der.

»Jeg føler mig stærkere og mest af alt mere selvtillidsfuld. Jeg har også fået troen tilbage på, at jeg er nødt til at prøve. Jeg er også nået til et punkt, hvor det for mig er bedre at prøve at vinde end at forsøge at holde femtepladsen på en etape for at rykke lidt op i klassementet. Jeg kører mere 'alt eller intet', og i dag gav det gevinst,« siger Jakob Fuglsang.