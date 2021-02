Han har bevist, at han kan vinde nogle af de største cykelløb i verden, men nu er drømmen om den ultimative sejr pakket væk og lagt på hylden:

Jakob Fuglsang kommer ikke til at vinde Tour de France.

Efter i årevis at have jagtet sejren i verdens vigtigste cykelløb, sadler den 35-årige Astana-dansker nu om.

»Jeg og holdet har ikke det, der skal til for at vinde Tour de France. Helt ærligt – så er det også kedeligt at køre klassement efter en top-10-placering,« lyder det ærligt fra Fuglsang, der lige nu grundlægger formen på træningslejr i Tenerife.

Jakob Fuglsang i sit soveværelse i hjemmet i Monaco. Den gule trøje bliver ikke aktuel i 2021 - i stedet går danskeren efter etapesejre og måske endda den prikkede bjergrøje. Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere Jakob Fuglsang i sit soveværelse i hjemmet i Monaco. Den gule trøje bliver ikke aktuel i 2021 - i stedet går danskeren efter etapesejre og måske endda den prikkede bjergrøje. Foto: Simon Baungård Thomsen

Paradoksalt nok kan udmeldingen føre til mere dansk jubel. Til sommer kommer danskerne foran skærmen nemlig til at opleve en Jakob Fuglsang, der kan folde sig ud uden at være låst fast af topstriden.

»Jeg ser det som en mulighed for at køre efter etapesejre. At gå efter bjergtrøjen. Jeg kan køre mere frit og angribe løbet fra dag til dag.«

Tre gange er den dobbelte monumentvinder blevet henvist til andenpladsen på etaper i verdens vigtigste cykelløb, og Fuglsang erkender da også, at det nager ham.

»Jeg mangler den! Det vil være fedt at have en Tour-etapesejr. Jeg ved, jeg har det, der skal til for at vinde en etape, men når man skal køre klassement, gør det alting lidt sværere,« siger han og fortsætter:

FUGLEFAKTA

JAKOB FUGLSANG * Født: 22. marts 1985 (35 år). * Højde: 182 centimeter. * Karriere: 2004: Midtjysk Mountainbike klub. 2005: Team Heijdens-Ten Tusscher. 2006-2008: Team Designa Køkken/Team Cannondale - Vredestein. 2009-2010: Team Saxo Bank. 2011-2012: Leopard Trek. 2013-: Astana. * Udvalgte meritter: Vinder af Lombardiet Rundt (2020). Samlet sejr i Critérium du Dauphiné (2017 og 2019). Vinder af Liège-Bastogne-Liège (2019). Etapesejr i Vuelta a España (2019). Etapesejr i Tirreno-Adriatico (2019). Samlet sejr i Ruta del Sol (2019). Etapesejr i Romandiet Rundt (2018). To etapesejre i Critérium du Dauphiné (2017). Sølv ved OL i Rio i mændenes linjeløb (2016). Samlet vinder af Post Danmark Rundt (2008, 2009 og 2010). Kilde: procyclingstats.com. Ritzau.

»Tidligere har jeg siddet og ventet på finalen hver eneste dag, men i år kan jeg køre mere aggressivt. Jeg skal ikke sidde og slås og holde mig til på de flade etaper. Der kommer til at være gode chancer for at køre i udbrud.«

I årevis har Tour de France været det, Monaco-manden byggede alt op om. Det var her, formen skulle toppe. Med den frie rolle i Tour de France er fokusset flyttet til endagsløbene.

Især den kuperede OL-pukkelpist på Mount Fuji får Fuglangs opmærksomhed sammen med Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne og Liège-Bastogne-Liège, hvor danskeren triumferede i 2019:

»Ardenner-klassikerne er først det store mål for mig. Så kommer det til at handle om at bygge på frem mod Schweiz Rundt, hvor jeg rigtig gerne vil gøre det godt og køre klassement. Touren bliver en slags forberedelse til OL.«

Jakob Fuglsang på sin terrasse i hjemmet i Monaco. Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere Jakob Fuglsang på sin terrasse i hjemmet i Monaco. Foto: Simon Baungård Thomsen

Her skal sølvet fra landevejsløbet i Rio de Janeiro veksles til guld. Og forberedelsen er for længst begyndt – faktisk har Jakob Fuglsang allerede været i Japan for at rekognoscere ruten.

Men lige nu gælder det om at få kilometer i benene. Coronakaosset har aflyst og skubbet sæsonens første løb. Første formtjek bliver til det franske etapeløb Tour des Alpes Maritimes – hvis pandemien tillader det.

»Jeg har taget det hele med ro i år. Jeg vil forsøge kun at have en enkelt formtop – den skal være opadgående fra de første løb og så indtil klassikerne. Jeg vil ikke bide den over i to, som jeg har gjort de andre år,« siger Jakob Fuglsang, der kigger frem mod følgende løbskalender i 2021: