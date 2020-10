Jakob Fuglsang punkterede på tirsdagens 10. etape og havde svært ved at køre på holdkammeratens mindre cykel.

Det endte som en hård dag for danske Jakob Fuglsang, da Giro d'Italia-feltet tirsdag tilbagelagde en kuperet 10. etape.

Den danske Astana-kaptajn punkterede på en nedkørsel i den afgørende finale og måtte vente et stykke tid på at få fat i en ny cykel.

Da det endelig lykkedes, var det ikke en optimal en af slagsen. Det var nemlig den lidt lavere holdkammerat Fabio Felline, der tilbød sin hjælp.

- Desværre kom Fabio Felline op til mig som den første, og hans cykel var sgu lidt mindre, end jeg havde regnet med. Det føltes næsten som at køre på min datter Jamies cykel, skriver Jakob Fuglsang i en klumme hos B.T.

- Selvfølgelig kunne jeg stå op på den lille cykel, men det kan man altså ikke i ti kilometer, hvor man skal give den fuld gas, skriver han.

Jakob Fuglsang kæmpede for at nå op til de øvrige forhåndsfavoritter, der samtidig skruede farten op netop for at distancere danskeren.

Fuglsang kom i mål over et minut efter sine nærmeste konkurrenter.

På tv-billederne lignede det ikke umiddelbart en Fuglsang, der gav sig 100 procent, da han trillede over målstregen.

- Måske så det ud som om, at jeg ikke gav alt, da jeg kom i mål. Jeg forsøgte at køre med det, jeg nu havde. Når det er sagt, havde jeg ikke benene til at lave forskellen i dag, skriver Fuglsang i sin klumme.

Fuglsang gled ned på 11.-pladsen i det samlede klassement efter tidstabet.

Onsdag gælder det en flad etape i Giroen.

