Seks måneders fængsel grundet korruptionsanklager.

Det er, hvad Jakob Fuglsangs boss på Astana, Alexander Vinokourov, risikerer.

Tirsdag kom det nemlig frem, at retten i Liège i Belgien kræver den tidligere cykelrytter fængslet for en obskur affære, som skete i 2010. Det skriver L'Équipe.

Her skulle Vinokourov angiveligt have betalt en modstander for at lade ham vinde forårsklassikeren Liège-Bastogne-Liège.

Modstanderen var russiske Alexander Kolobnev, som blev nummer to i løbet. På daværende tidspunkt kørte Vinokourov for Astana, mens Kolobnev kørte for Katusha. Vinokourov satte Katusha-rytteren med under en kilometer til mål og kørte alene over målstregen. Kolobnev kom i mål seks sekunder efter Astana-rytteren.

Angiveligt skulle Vinokourov have betalt Kolobnev hele 150.000 euro for sejren ved løbet den 25. april 2010, svarende til over 1,1 millioner kroner.

Nu kræver det belgiske retssystem seks måneders fængsel til begge ryttere og en bøde til hver af dem: 100.000 euro (ca. 746.000 kroner) til Alexander Vinokourov og 50.000 euro (ca. 373.000 kroner) til Alexander Kolobnev. Desuden kræver retten konfiskeringen af de 150.000 euro, som Kolobnev har stående på en konto i Lugano i Schweiz.

Der afventes dom i sagen den 8. oktober.