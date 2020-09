Den skjuler sig godt bag det stramme cykeltøj, men når Jakob Fuglsang i de seneste år gang på gang har rakt armene i vejret i triumf, har man kunnet ane den på overarmen.

Den lille VM-tatovering i regnbuefarver fra verdensmesterskabet i mountainbike i 2007. Et vidne om, hvor meget VM betyder for den danske stjernerytter, som søndag skal forsøge at gentage bedriften på landevejen.

»Den er efterhånden gammel og ved at være falmet lidt i farverne. Så det er da en drøm at skifte den ud. Chancen er der i år, og forhåbentlig kan drømmen gå i opfyldelse,« siger Jakob Fuglsang om den farverige tatovering og VM-drømmen.

Søndag stiller han som suveræn kaptajn for de rød-hvide tropper på vejene omkring Imola i det nordlige Italien. Men optakten har langtfra været optimal.

Følg Jakob Fuglsang tæt under VM og til Giro d'Italia. Fuglen skriver løbende klummer på Bt.dk

Først og fremmest blev den oprindelige rute i Schweiz – der var som skræddersyet til den danske bjergrytter – skrottet på grund af coronakrisen, og samtidig er Fuglsangs helt store sæsonmål Giro d’Italia kun en uge væk.

Derfor har Astana-rytteren timet sin form, så den først topper om tre uger.

»Formen er god, og jeg er på rette vej. Jeg er ikke helt på samme niveau, som da jeg vandt Lombardiet Rundt, men hvis jeg rammer en god dag, er jeg stærk nok til at køre med i finalen, og det er i første omgang målet.«

Danskeren ankom fredag til VM-lejren i Imola efter en længere højdetræningslejr i Cervinia. En noget alternativ forberedelse til kampen om at overtage Mads Pedersens regnbuetrøje, erkender den danske forhåndsfavorit:

Danmarks Mads Pedersen er forsvarende verdensmester, men stiller ikke op i den bjergrige udgave i Imola søndag.

»Nu kommer jeg ned fra højdetræningslejr bare to dage før VM. Det er ikke optimalt. Men alternativet var slet ikke at køre løbet. Som regel har man en træg periode, inden effekten af højdetræningen slår til,« siger Jakob Fuglsang og beroliger de danske cykelfans:

»Men hvis jeg rammer dagen, er jeg sikker på, jeg kan være med til at køre deroppe, hvor det er rigtig sjovt. Drømmen lever bestemt – den har jeg ikke lagt fra mig.«

At drømmen om VM er noget, vi skal tage alvorligt, vidner Fuglsangs blotte tilstedeværelse om. I en sæson smadret af coronakrisen har mange af de største hold bedt deres stjerner om at prioritere løb, hvor de kører i holdtrøjen i stedet for landsholdsdragten.

Eksempelvis er hverken den dobbelte Tour de France-etapevinder Søren Kragh Andersen eller den forsvarende verdensmester, Mads Pedersen, at finde i det decimerede VM-felt. Og Astana havde da nok også håbet, at Jakob Fuglsang ville lægge alle sine kræfter i forberedelsen til Giro d'Italia.

35-årige Jakob Fuglsang på træningstur på Col de Braus inden genstarten på 2020-sæsonen. Det store mål er Giro d'Italia.

Men VM-drømmen er for stor til at lade chancen forpasse, når man er 35 år og fortsat har det som ambition at trække i feltets fornemste trøje.

»Der er en mystik omkring VM. Det, at du får lov at have trøjen i et helt år. Du kører i en trøje, som ingen andre må køre i. Og så får du lov at beholde de striber resten af din karriere. Det er bare noget specielt,« forklarer Jakob Fuglsang.

Og så er vi tilbage ved tatoveringen på overarmen.

»Mon ikke jeg får den frisket op, hvis det lykkes at vinde,« siger danskeren.

Mændenes linjeløb begynder søndag morgen. Følg det tæt – og få seneste kommentarer fra Jakob Fuglsang – på bt.dk.