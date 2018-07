Med syv kilometer til toppen af La Rosiére knækkede elastikken for det danske Tour-håb Jakob Fuglsang. Favoritterne forsvandt i horisonten, og for hver meter op ad det stejle bjerg blev drømmen om en podieplacering mindre og mindre.

Da den 33-årige Astana-kaptajn omsider trillede over målstregen - knap fire minutter efter dagens vinder, Geraint Thomas (Team Sky) - kørte han forvirret rundt spejdende efter den lyseblå Astana-bus. Hele tiden med en svedende og stakåndet B.T.-reporter i baghjulet.

På spørgsmålet, om han lige havde tid til et par spørgsmål, sendte Fuglsang avisens udsendte et blik, der ikke var til at tage fejl af. 'Ingen kommentarer'! Og så forsvandt han.

Senere smed Astana en reaktion fra den slagne dansker på Twitter.

»Jeg følte mig godt kørende langt hen ad vejen, og jeg var i stand til følge med. Men med 10 kilometer tilbage gik lyset ud, og jeg kunne ikke følge med gruppen, da angrebene begyndte.«

»Fra det øjeblik af gik jeg i 'survival-mode', og jeg prøvede bare at komme frem til målstregen så hurtigt som muligt,« lød det fra danskeren, der nu er nede på en 12.-plads i det samlede klassement.«

»Det er, hvad det er - og nu er vi nødt til at analysere og finde en måde at slå tilbage på.«