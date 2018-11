Den 28. maj 2016 forandrede cykelrytteren Stig Broeckx' liv sig.

Under Belgien Rundt havnede Stig Broeckx i en kollision mellem to motorcykler.

Det resulterede i, at i alt 19 ryttere blev involveret i et styrt. Værst gik det dog udover Broeckx, og en måned efter ulykken fortalte belgierens nu tidligere cykelhold, Lotto-Soudal, at Broeckx havde pådraget sig en alvorlig hjerneskade, og at han lå i koma.

Stig Broeckx lå i koma i knapt fem måneder og beskrev det efterfølgende år i sit liv som en 'ren tåge'. Men nu - to år senere - er han tilbage og forbavser alt og alle.

Vis dette opslag på Instagram Uitkijktorens: Dessel, Lommel Et opslag delt af Stig Broeckx (@stigbroeckx) den 17. Nov, 2018 kl. 8.41 PST

Søndag lagde Stig Broeckx nemlig flere billeder op på sin Instagram-profil, hvor han, til stor overraskelse, netop havde gennemført en cykeltur på et 40 km. langt terrænstykke.

Og det er en stor overraskelse, fordi Stig Broeckx har måtte genoptræne alt, hvad han kunne før på ny - nemlig at bevæge sig, bruge sine muskler, spise og snakke.

Stig Broeckx erkender dog, at han er langt fra fortidens styrke.

»Jeg må anstrenge mig vældigt meget for at cykle. Jeg kan ikke engang stoppe cyklen selv, og styringen er meget vanskelig,« fortæller Stig Broeckx.

Alligevel er Stig Broeckx stolt over, hvad han har opnået siden sin ulykke.

»Jeg er glad. Jeg ser ikke, hvad jeg ikke kan gøre, men jeg ser tilbage. Når jeg ser, hvor meget fremgang, jeg allerede har gjort, føler jeg mig rigtig godt tilpas i dag.«

Stig Broeckxs næste, personlige mål er at generobre racercyklen nu, hvor det er lykkedes ham at cykle på terræncyklen.

Stig Broeckx fik sin professionelle cykeldebut i 2014.