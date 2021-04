En mareridtsuge. Så simpelt kan man beskrive de seneste syv dage for Mads Pedersen inden Flandern Rundt.

Det var nu, formen skulle toppe. Alting skulle gå op i en højere enhed før sæsonens vigtigste løb. I stedet har den danske verdensstjerne fået smadret sin optakt, og han er fortsat ikke sikker på at kunne stille til start søndag.

»Det har slet ikke været en optimal uge, og så er det svært at gå ind og tro 100 procent på, at man kan vinde Flandern Rundt,« siger Mads Pedersen til B.T. fra et hotelværelse i Belgien.

Lørdag 27. marts offentliggjorde Trek-Segafredo, at holdet trak sig fra Gent-Wevelgem efter positive coronatest på holdet. Det betyder, at Mads Pedersen har været i isolation i en uge, da han blev anset som 'nær kontakt' til en smittet. Nu vil en test lige inden Flandern Rundt afgøre, om danskeren og resten af holdet kan stille op.

Det gjorde helt klart ondt ikke at kunne stille op med rygnummer et i søndags Mads Pedersen om ikke at kunne stille op i Gent-Wevelgem

Selvom han efter planen kommer ud af isolation lørdag, har det langtfra været ideelt i ugen op til et af hans helt store sæsonmål, monumentet Flandern Rundt.

»Jeg har været isoleret hele ugen og måtte træne udenfor i starten, indtil de andre kørte løb i onsdags. Så måtte jeg køre hometrainer på værelset derfra. Jeg kan ikke sige hvorfor. Jeg synes, det var åndssvagt, og jeg var uenig i det,« fortæller han, tydeligvis frustreret og bundærlig.

»Men isolation er isolation. Også selvom jeg træner alene på Lars Tyndskids mark her i Belgien. Så det har været en lang uge alene på værelset.«

Ud over at han ærgrer sig over ikke at kunne træne ordentligt, har coronaen også snydt ham for at stille op i Gent-Wevelgem, hvor han ellers var regerende mester.

That’s a kick in the balls, stay safe out there! https://t.co/IFzJpgEeGX — mads pedersen (@Mads__Pedersen) March 27, 2021

»Det gjorde helt klart ondt ikke at kunne stille op med rygnummer et i søndags. Det løb passer mig perfekt. Men man kan ikke gøre det om og græde over spildt mælk.«

For en cykelrytter er det ikke kun træning på landevejen, man bliver snydt for, når man er i isolation.

»Det er ikke 200 procent optimalt. Man kan ikke få massage, og jeg kan ikke køre de intervaller, jeg gerne vil, som jeg kan ude på vejen. Der er mange ting i det,« erkender Mads Pedersen.

Den tidligere verdensmester fik lov til at træne alene udendørs indtil i onsdags, men siden da har han været lukket inde på sit hotelværelse.

Den eneste træning har været på hometraineren, og han er altså gået glip af to løb – hvilket gør det umuligt at stille op i topform til Flandern Rundt søndag.

Man skal tro mere på mirakler og på, at sol, måne og stjerner står lige. Jeg vil ikke afskrive et resultat, men det bliver sværere med denne her optakt Mads Pedersen om at hente et stort resultat i Flandern Rundt

»Hele træningen var planlagt sådan, at jeg skulle køre Gent-Wevelgem og Dwars door Vlaanderen for at få den sidste optimale hårde træning. Dem mister jeg så også, og jeg kan ikke køre samme intensitet til træning, som jeg kan få ud af to løb.«

For klassikerspecialister som Mads Pedersen kan Flandern Rundt nærmest sammenlignes med juleaften.

Det er et af cykelsportens fem monumenter, et mytisk løb og et trofæ, som samtlige titelbejlere ville give deres ene ben for at vinde.

Derfor kræver det ikke bare, at man er topklar, hvis man skal lave et resultat.

»Man skal være 120 procent klar,« siger Mads Pedersen, der knytter sig til et spinkelt håb.

I 2018 blev den dengang 22-årige dansker nummer to i løbet. Og det kan han bruge i sin forberedelse.

»Dengang var jeg dårligere, end jeg er nu. Jeg var også dårligere stillet. Denne her gang skal man tro mere på mirakler og på, at sol, måne og stjerner står lige. Jeg vil ikke afskrive et resultat, men det bliver sværere med denne her optakt.«

Heldigvis har 2021-sæsonen ikke kun været kaos.

»Det har kun været en uge, der har været lort,« siger Mads Pedersen, der vandt Kuurne-Bruxelles-Kuurne sidst i februar. Foto: ERIC LALMAND Vis mere »Det har kun været en uge, der har været lort,« siger Mads Pedersen, der vandt Kuurne-Bruxelles-Kuurne sidst i februar. Foto: ERIC LALMAND

Det har kun været den seneste uges tid, at modgangen har ramt den tidligere verdensmester.

»Alt i alt har jeg egentlig været tilfreds med min sæson indtil brostensklassikerne. E3 (som blev kørt 26. marts, red.) gik ikke, som det skulle. Jeg ved ikke, hvad der gik galt dér. Men det har kun været en uge, der har været lort,« siger Mads Pedersen.

»Det var en god start med en 3.-plads i åbningsweekenden ved Bessèges. Det var rart at få. Det var rart at vinde Kuurne-Bruxelles-Kuurne, især når man får taget Gent-Wevelgem og Dwars door Vlaanderen væk. Ved Paris-Nice var det lige ved og næsten et par gange, men det var fedt at være med i toppen, selvom jeg gerne ville have vundet.«

Generelt har Mads Pedersen i foråret bekræftet, at han kan køre med de bedste i en sprint.

Foruden sejren i Kuurne-Bruxelles-Kuurne blev danskeren nummer to i Bredene Koksijde Classic, ligesom han kørte sig på podiet ved etaper i Paris-Nice og Étoile de Bessèges.

»Det er gået den rigtige vej med spurten, og det er gået ret hurtigt. Det er jeg sindssygt glad for. Jeg vil hellere have nogle flere førstepladser, men det ser godt ud,« siger Mads Pedersen, der kun har trænet spurt på sin cykel – og altså ikke decideret styrketrænet.

Husk, du kan følge Flandern Rundt live på bt.dk søndag.