Dopingsagen mod den firedobbelte og forsvarende Tour de France-vinder, Chris Froome, er lukket. Det meddeler Det Internationale Cykelforbund, som clearer ham for mistankerne om brug af doping under Vuelta a Espana sidste år.

»Den internationale cykleunion (UCI) bekræfter, at sagen, der involverer Christopher Froome, er afsluttet,« skriver UCI.

Froome blev i december fældet for at have omkring den dobbelte mængde af astmamedicinen salbutamol i kroppen i forhold til det tilladte i sidste års Vuelta a España i september, som han vandt. I foråret vandt han Giro d’Italia.

»UCI er opmærksomme på, at der vil være signifikante diskussioner på baggrund af beslutningen, men ønsker at slå fast, at beslutningen er taget på baggrund af eksperters vurdering, WADA’s råd og en grundig gennemgang af sagens faktiske omstændigheder. Samtidig håber UCI, at cykelverdenen nu kan rette fokus mod, og nyde, de kommende cykelløb på løbskalenderen,« skriver UCI.

Foto: YOAN VALAT Vis mere Foto: YOAN VALAT

Hovedpersonen udtrykker glæde i en pressemeddelelse fra sit hold, Team Sky:

»Jeg er meget tilfreds med, at UCI har frikendt mig. Det er selvfølgelig en stor ting for mig, men også for mit hold og for hele cykelsporten.”

»Jeg har haft astma siden barndommen. Jeg kender reglerne til punkt og prikke,« lyder det fra 33-årige Froome, som nu vil se frem mod Tour de France, som starter på lørdag.

Grateful and relieved to finally put this chapter behind me, it has been an emotional 9 months. Thank you to all of those who have supported and believed in me throughout. pic.twitter.com/OGzsg83Gjj — Chris Froome (@chrisfroome) July 2, 2018

Det er dog endnu uvist, om Froome fortsat risikerer at blive udelukket fra årets Tour de France, som starter i næste uge, som følge af hele dopingsagen mod den britiske cykel-superstjerne. Det er dog højst usandsynligt.

Tour de France-løbsorganisationen ASO kan dog i teorien måske fortsat udelukke Froome, da de ikke vil risikere, at Froomes dopingsag skal skade løbets image.

Tour de France-ledelsen meddelte i den forbindelse i går, at de truede med at ville tage interne Tour-reglementer i brug for at forhindre en potentiel skandale, der kan forstyrre idyllen i det store etape-løb.

Chris Froome er forsvarende Giro d’Italia-mester. REUTERS/Alessandro Garofalo Foto: ALESSANDRO GAROFALO Vis mere Chris Froome er forsvarende Giro d’Italia-mester. REUTERS/Alessandro Garofalo Foto: ALESSANDRO GAROFALO

»Tour de France vil undgå samme situation som i Giro d’Italia, hvor Froomes sejr er noteret med en stjerne, som betyder, at sejren kan tages fra ham på grund af dopingsagen,« skrev avisen Le Monde i går, som også oplyser, at der i artikel 28 i ASOs reglement står, at et hold eller en rytter kan udelukkes fra Touren, hvis holdet eller vedkommende kan skade ASOs eller løbets image og omdømme.

Froomes Team Sky meddelte i samme forbindelse, at de har sendt sagen videre til Den Franske Olympiske Komité, hvor der er planlagt en høring på tirsdag med en ventet afgørelse dagen efter. Der er endnu uvist om det fortsat er aktuelt med den nye afgørelse fra UCI, som renser Froome.

ASO har ikke reageret endnu på UCI's dom fra i dag.

Tour de France begynder på lørdag, 7. juli