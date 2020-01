Otte måneder efter sit vilde styrt gør cykelrytteren Chris Froome klar til comeback for Team Ineos.

Cykelstjernen Chris Froome gør klar til comeback i professionel sammenhæng for første gang siden sit dramatiske styrt sidste år.

Det bekræfter briten og hans hold, Team Ineos, onsdag på Twitter.

- Efter planen vil Froome vende tilbage og køre cykelløb ved UAE Tour i næste måned, skriver holdet, mens hovedpersonen også selv bekræfter:

- Gode nyheder. Jeg er tilbage og kører UAE Tour.

World Tour-løbet UAE Tour køres fra 23. til 29. februar.

Den firedobbelte Tour-vinder måtte sidste år melde afbud til blandt andet Tour de France, efter at han var styrtet under forberedelserne til en etape i Critérium du Dauphiné i juni.

Her styrtede briten voldsomt med en hastighed på 54 kilometer i timen, da han tog hænderne af styret, mens et vindstød hev fat i hans forhjul og slyngede ham ind i en mur.

Resultatet blev brækkede lårben, ribben og albue.

I sidste uge udtalte Froome, at han fortsat drømmer om at stille til start ved sommerens Tour de France.

Holdchef for Ineos Dave Brailsford fortalte dog få dage forinden ifølge Reuters, at holdet planlægger at køre for Egan Bernal og Geraint Thomas i dette års Tour de France.

Froome vandt den seneste af sine fire Tour de France-sejre i 2017.

Året efter gik sejren til holdkammerat Geraint Thomas, mens holdkammeraten Egan Bernal endte øverst på podiet i den seneste udgave af løbet.

/ritzau/